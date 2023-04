Mercedes exagère ses difficultés, selon Alonso

Charger le lecteur audio

Mercedes a signé les deuxième et troisième temps de la séance de qualifications du Grand Prix d'Australie 2023 de F1, derrière le poleman Max Verstappen. Un résultat qui est apparu comme une surprise puisque la W14 n'affiche pas spécialement un excellent niveau de performance dans l'exercice lancé depuis le début de la campagne.

L'écurie allemande, habituée aux titres et aux victoires, est à la peine depuis deux saisons et a d'ores et déjà, en ce début d'année 2023, fait une croix sur son orientation technique pour se lancer sur une autre piste. Les pilotes et le staff ne manquent pas d'évoquer les défauts de la W14. Mais pour Fernando Alonso, qui a été battu par George Russell et Lewis Hamilton en Q3 ce samedi, ces difficultés sont exagérées.

Ainsi, quand il lui a été demandé s'il était surpris d'être devancé par les deux Flèches d'Ébène, il a répondu : "Non, à Djeddah, je pense qu'ils étaient à un dixième de notre rythme le dimanche et ici, ils étaient en deuxième position hier avec Lewis lors de la première séance d'essais. Si vous lisez leurs commentaires, évidemment on dirait qu'ils ont une voiture qui ne peut pas aller en Q3. Mais je ne pense pas que les choses aillent si mal."

"Elle n'est pas aussi bonne que la Red Bull – aucune voiture ne l'est – mais elle s'améliore et elle sera bientôt en lice pour la victoire. Ils l'ont fait l'année dernière et ont gagné une course après un très mauvais début de saison, donc je pense que cette année ils montrent le potentiel qu'ils ont."

George Russell partira en seconde position sur la grille avec la Mercedes W14.

Une opinion partagée quasiment mot pour mot par le compatriote d'Alonso, Carlos Sainz (Ferrari), au micro de Sky Sports : "Je pense qu'ils sont beaucoup plus rapides que ce que les gens pensent. Je crois qu'ils avaient un rythme très proche de celui de Fernando à Djeddah. George et Lewis étaient à fond et nous n'avons pas pu les suivre. Cette voiture est donc rapide. Elle n'est clairement pas aussi rapide que la Red Bull, personne ne l'est, mais s'ils mettent tout en ordre lors des qualifications, ils peuvent en fait représenter un package très solide aussi."

Alonso dit en tout cas espérer que Mercedes puisse prendre le dessus sur Verstappen au départ de la course ce dimanche pour éviter que le Grand Prix ne soit trop ennuyeux. "Je pense qu'il y a beaucoup d'inconnues avant la course, après le manque [de roulage] en EL2. Il y a aussi la température, je pense qu'elle sera très différente demain, et il devrait au moins y avoir du soleil."

"En termes de stratégie et de préparation de la course, personne n'est totalement prêt, donc je crois que nous découvrirons demain qui a le meilleur rythme, la meilleure gestion et d'autres choses de ce genre. On verra. Au moins, les Mercedes pourraient-elles prendre un bon départ et stopper Max d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas le cas, la course sera ennuyeuse pour lui."

