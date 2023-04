Derrière Mercedes, Alonso salue pourtant sa "meilleure" qualif 2023

Charger le lecteur audio

Avec l'élimination de Sergio Pérez dès la Q1, Fernando Alonso était vu par beaucoup comme l'un des favoris pour se hisser sur la première ligne de la grille de départ au Grand Prix d'Australie 2023. C'était sans compter la résurgence surprise des Mercedes, qui se sont toutes les deux intercalées entre la Red Bull rescapée de Max Verstappen et l'Aston Martin AMR23 frappée du numéro 14.

LIRE AUSSI - Verstappen égale Alonso au nombre de poles

La quatrième place de l'Espagnol, qui n'avait jusqu'ici pas été devancé par les W14 en Q3, ne suscite toutefois, selon ses dires, aucun sentiment de déception puisque, dans un style qui rappellera celui d'il y a quelques années, il a tout bonnement estimé que cette séance avait été la meilleure de l'année sur la base d'un critère simple : l'écart réduit avec le poleman, Max Verstappen.

"En termes de performance, on peut dire que c'est la meilleure des trois qualifications", a répondu Alonso, interrogé par Motorsport.com, au sujet de sa performance de l'Albert Park. "C'est le plus proche de la pole position que nous ayons été, donc je me sens rapide, la voiture est facile à piloter et je l'apprécie".

Alonso a terminé ce samedi à 0"407 de Verstappen, quand il avait été pointé à 0"628 à Bahreïn et à 0"465 de Pérez en Arabie saoudite. Il faut tout de même souligner, pour rester sur le terrain des chiffres bruts, que le circuit de Melbourne est un tracé de 5,2 km où le tour se fait en 1'16" alors que Sakhir est un tracé de 5,4 km qui se parcourt en 1'29" et que Djeddah fait 6,1 km avec un tour en 1'28" ; cela relativise donc grandement la véritable ampleur d'un éventuel gain, en tout cas sur la base de ce critère.

LIRE AUSSI - Hamilton espère réitérer son départ de 2007

Alonso a également déclaré qu'il serait difficile de dépasser George Russell et Lewis Hamilton sur le circuit de Melbourne, mais qu'il visait tout de même la deuxième place. "Les Mercedes étaient très rapides en Q3 et elles ont fait un meilleur travail, mais nous verrons demain si nous pouvons lutter."

"Ils avaient un rythme très similaire au mien à Djeddah, donc s'ils partent devant, je pense qu'il sera très difficile de les dépasser. Demain, je pense que la course se jouera entre Red Bull, les deux Mercedes et probablement les Ferrari aussi ; elles sont meilleures ici avec ces conditions plus fraîches, donc ce sera une course intéressante."