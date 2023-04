Verstappen égale Alonso au nombre de poles

Charger le lecteur audio

Max Verstappen s'est offert ce samedi au Grand Prix d'Australie 2023 de F1 la 22e pole position de sa carrière en discipline reine, sans réellement trembler, le Néerlandais ayant vu son principal rival et équipier Sergio Pérez tout perdre à la suite d'une sortie de piste dès la Q1. Il a ensuite déroulé et n'a pas commis d'erreur pour creuser avec son poursuivant direct, George Russell, l'un des plus gros écarts entre deux pilotes lors la dernière partie de la séance.

Cette 22e pole position est symbolique puisqu'elle lui permet d'égaler dans le classement de cette statistique un certain... Fernando Alonso, qui a de son côté pris la quatrième place de la séance, derrière le recordman incontesté dans le domaine, Lewis Hamilton (103 poles). Les deux hommes sont au 13e rang de tous les temps dans cet exercice où les suivants sur la liste sont Niki Lauda et Nelson Piquet, avec 24 poles chacun.

Le double Champion du monde en titre a en tout cas insisté sur la difficulté de la mise en température des gommes sur le tracé de l'Albert Park, lors de l'interview réalisée juste après la séance.

Max, comment s'est déroulée cette séance ?

Je pense que le dernier run était très bon. Tout le week-end a été très difficile pour mettre les pneus dans la bonne fenêtre afin de pouvoir attaquer tout de suite. Mais tout s'est arrangé en Q3. Je suis donc très content de ce tour. Et bien sûr, je suis très heureux d'être en pole position et j'ai vraiment hâte d'être à demain.

Vous avez eu des problèmes de rétrogradage et de batterie, la fiabilité est-elle un souci ?

Non, normalement non. C'est juste que je pense que nous essayons toujours d'affiner les réglages et nous continuerons à le faire.

Il y avait un peu de faune locale sur la piste...

Oui, j'ai failli heurter un oiseau. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Ça arrive parfois sur les circuits en ville... Je pense que demain nous aurons une bonne voiture pour la course. Mais encore une fois, il est assez délicat de maintenir les pneus en température et tout, donc ça va être une course intéressante, c'est sûr.

Vous êtes confiant dans votre package ?

Je suis monté une fois sur le podium [troisième en 2019, ndlr], mais je veux monter sur une autre marche cette fois-ci.