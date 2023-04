Wolff : Mercedes doit éviter l''exubérance" après les qualifications

Charger le lecteur audio

En capitalisant sur la sortie de piste éliminatoire de Sergio Pérez en Q1, George Russell et Lewis Hamilton se sont accaparés des deuxième et troisième positions sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie. Il s'agit de la meilleure performance de Mercedes en qualifications cette saison, alors que la marque à l'étoile développe un nouveau concept aérodynamique pour la W14.

La performance de Melbourne remet-elle en cause les récentes décisions prises à Brackley ? Toto Wolff, le directeur d'équipe, a réfuté cette supposition en rappelant que Mercedes ne devait pas se laisser déconcentrer par le succès sur le court terme et se concentrer sur le long terme.

"Nous devons faire attention à ne pas osciller entre la folie et la dépression, mais continuer à réfléchir de manière rationnelle", a-t-il indiqué. "Aujourd'hui, nous avons vu que beaucoup de potentiel se libérer dans la voiture, c'est clair, mais nous devons prendre les bonnes décisions pour le long terme."

"À cet égard, nous continuerons à rouler avec le meilleur package possible à notre disposition. Qu'il s'agisse d'une voiture à la taille étroite ou large n'a pas d'importance. Nous avons seulement besoin d'avoir plus d'appui aux meilleurs endroits de la voiture."

L'Autrichien a ainsi estimé que la situation pouvait tout à fait s'inverser pour Mercedes lors du prochain week-end de Grand Prix, ce qui renforce le choix du changement de concept. "Nous devons éviter les fluctuations", a-t-il ajouté. "Il est évident qu'après les bonnes qualifications d'aujourd'hui, vous basculez dans l'exubérance et vous vous dites que tout ce à quoi vous avez pensé n'était pas bon, qu'il faut continuer à développer la voiture. Au prochain mauvais résultat, vous penserez l'inverse."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

"Nous n'avons donc jamais eu d'idée définie sur ce à quoi la voiture doit ressembler. Nous savons exactement où nous nous sommes trompés. Nous savons aussi qu'il y a du bon dans la voiture, surtout si nous mettons tout en œuvre correctement lors d'un week-end et que nous sommes capables d'extraire tout ce qu'il y a dans la voiture."

Wolff s'est toutefois réjoui de la performance surprenante de ses machines à Melbourne, qui devancent les Ferrari et les Aston Martin : "Je pourrais être froid et dire que tout cela est conforme à nos attentes. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que ce qu'il faut aimer [en F1], c'est qu'avec tous les bas, il y a aussi des hauts. Évidemment, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons nous battre jusqu'au sommet des avant-postes, mais P2/P3 est clairement un résultat meilleur que ce à quoi nous nous attendions au début du week-end."

Wolff a félicité ses ingénieurs pour la gestion des pneumatiques, un paramètre qui a posé des problèmes plus ou moins grands aux équipes : "L'équipe a fait un excellent travail en tirant le maximum de la voiture. Nous avons fait du bon travail avec les pneus et les deux pilotes ont été au rendez-vous. Vous pouvez voir sur la caméra embarquée que la voiture est encore nerveuse. Ce n'est pas aussi facile qu'avec l'Aston Martin ou la Red Bull. Ils ont été sur le fil du rasoir et ils ont réussi à extraire la performance aujourd'hui."

"Ce qui a été particulièrement bon aujourd'hui, c'est la réactivité de l'équipe au moment de décider de la structure des qualifications, quand faire les tours rapides. Je pense que le groupe chargé des réglages mécaniques, y compris les pneus, a fait du bon travail, et les pilotes ont évidemment été à la hauteur."