Mercedes ne prévoit aucune évolution avant Imola

Charger le lecteur audio

En dépit des difficultés connues en 2022, Mercedes a fait le choix de conserver son concept aérodynamique au moment de développer la W14 de 2023. Comme sa devancière, celle-ci est dotée de pontons très fins, presque absents, ce qui tranche avec la "philosophie Red Bull" qui s'est progressivement imposée sur la grille.

Les mauvaises performances aux essais de pré-saison et lors du week-end du Grand Prix de Bahreïn, en lever de rideau du championnat, ont fini de convaincre la marque à l'étoile qu'elle avait fait fausse route : Toto Wolff, le directeur d'équipe, a en effet confirmé à Sakhir que le concept de la W14 allait changer en cours d'année.

Si certaines rumeurs évoquaient l'arrivée de nouvelles pièces dès le Grand Prix d'Azerbaïdjan, à la fin du mois d'avril, Mercedes ne compte en réalité pas se précipiter. Interrogé dans le paddock de Melbourne, Wolff a affirmé que l'écurie allemande n’emmènerait aucune évolution avant le sixième rendez-vous de l'année, le Grand Prix d’Émilie-Romagne, fin mai.

"Lors des trois prochaines courses, nous n'ajouterons pas de performance [à la voiture]", a-t-il expliqué au micro de Sky Sports. "Il s'agira de trouver les meilleures solutions dans les réglages et de mettre les pneus dans la meilleure fenêtre d'utilisation."

"Nous faisons de bons progrès, nous avançons bien sur le développement, mais il faut tester [les nouvelles pièces], les valider et les produire. Donc, je pense que nous ne chercherons pas à en introduire avant Imola. Nous voulons faire les choses correctement. Ça va dans une bonne direction. Mais il ne faut pas s'attendre à un miracle, que tout à coup nous soyons en pole avec une demi-seconde d'avance. Je pense qu'il s'agit plutôt de consolider notre place entre Ferrari et Aston Martin. Ce serait un bon pas en avant."

L'on note malgré tout des progrès dans le garage Mercedes depuis les essais hivernaux, George Russell ayant été l'un des prétendants au podium au Grand Prix d'Arabie saoudite après avoir fini septième, à près d'une minute du vainqueur Max Verstappen, à Bahreïn. Le Britannique se réjouit de ce regain de performance et s'attend à ce que cette bonne dynamique se poursuive au moment d'installer de nouvelles pièces sur sa W14.

"Naturellement, on ne peut pas apporter des choses aussi rapidement", a-t-il concédé, "mais je pense qu'en temps voulu, nous verrons de grands changements et j'espère que cela se verra sur les temps au tour. Nous avons probablement fait plus de progrès au cours des deux ou trois dernières semaines que pendant tout l'hiver, en menant clairement le développement dans la mauvaise direction. Nous allons donc clairement dans la bonne direction [maintenant]."