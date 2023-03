Mercedes avait conscience des limites de la W14 avant Bahreïn

Charger le lecteur audio

Le début de saison 2023 de Mercedes a semble-t-il définitivement sonné le glas du concept mis en place en 2022 et maintenu cette année pour aborder la deuxième campagne sous l'empire du nouveau Règlement Technique. Mais en dépit de déclarations fortes dès le premier week-end de course à Bahreïn concernant le changement nécessaire pour retrouver de la compétitivité, il apparaît désormais que le sort de l'orientation actuelle était scellé depuis l'intersaison, avant même les premiers tours de roue de la W14. Chose que pouvait déjà laisser entendre la modification des pontons annoncée dès la présentation.

Le responsable de l'ingénierie de piste de l'équipe allemande, Andrew Shovlin, a révélé que cette conclusion s'était imposée quand les gains de performance n'arrivaient pas aussi aisément qu'espéré en soufflerie, laissant entrevoir des limites bien plus grandes que ce qui avait été prévu.

"On pouvait voir les taux de développement en soufflerie, et avant même que nous arrivions à Bahreïn, il y avait des discussions sur la possibilité d'envisager des changements [de concept] plus importants. Il ne s'agit pas d'une approche isolée pour le développement de la voiture de cette année, c'est quelque chose que nous avons fait au cours des dix dernières années."

"Si vous ne trouvez pas les gains dont vous avez besoin, vous faites un changement plus important. Vous explorez une autre piste et, souvent, vous souhaitez la débloquer. C'est ce qui s'était déjà produit avant Bahreïn. Mais peut-être que l'urgence d'essayer d'apporter ces éléments en piste s'est accrue après les premières courses."

Les Mercedes W14 de George Russell et Lewis Hamilton

Au-delà du changement le plus spectaculaire attendu, dans la zone des pontons, Shovlin estime qu'il faudra revoir d'autres parties de la W14 pour espérer gagner du terrain sur Red Bull. "Nous avons peut-être adopté le mot 'concept' pour signifier 'ponton'. Cette voiture est une évolution de celle que nous avions l'année dernière, et une grande partie de cette évolution est liée à la structure d'impact latéral. Nous envisageons désormais des changements plus importants, car il est évident que cette orientation ne nous a pas permis d'obtenir les performances que nous souhaitions."

"Cela dit, il y a d'autres aspects de la voiture que nous savons devoir améliorer. Il serait tout à fait erroné de penser que si nous installions un ponton d'un aspect différent, l'écart se résorberait complètement. La réalité est que la plus grande partie de cet écart devra provenir d'autres domaines de performance. Nous avons beaucoup de projets en ce moment pour essayer d'améliorer les performances sur les cinq prochaines courses."

Au-delà de la question des performances, Mercedes est également face au défi de rendre la voiture un peu plus proche de ce qu'attend Lewis Hamilton (à savoir un arrière plus stable), tout en améliorant son comportement pour que cela profite aux deux pilotes : "Il y a des moments où la voiture manque de stabilité en entrée [de virage], ce qui signifie qu'ils n'ont pas vraiment confiance en elle."

"La mise en température des pneus peut être un peu délicate, et nous glissons trop à haute vitesse. Nous prenons le pouls auprès des deux pilotes à chaque séance, et c'est ce qui est pris en compte dans le processus de développement. Et, en fin de compte, je pense que si nous améliorons la voiture pour Lewis, nous l'améliorerons aussi pour George."