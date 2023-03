Wolff n'a aucune intention de "passer le relais" chez Mercedes

Charger le lecteur audio

En dépit de la mauvaise passe que traverse l'écurie de Brackley, Toto Wolff ne pense à rien d'autre que mener de nouveau Mercedes au sommet de la Formule 1. Lui qui a parfois imaginé passer la main, préparer sa succession et endosser un nouveau rôle estime que cette perspective n'est pas d'actualité.

Après une saison 2022 ratée, le constructeur allemand a malheureusement pour lui débuté la campagne 2023 dans des dispositions plus ou moins similaires, loin d'une équipe Red Bull qui a écrasé les deux premiers Grands Prix avec des doublés ne souffrant d'aucune contestation. Mercedes travaille sur le développement de sa W14 mais sait que le chemin sera long pour retrouver le niveau espéré. Bien que conscient qu'il faut parfois trouver le bon moment pour s'arrêter, Toto Wolff n'est pas dans cette optique, résolument tourné vers la quête de solutions qui ne passent pas par sa propre mise à l'écart.

"Que ça se passe bien ou mal, j'aime vraiment être le directeur de l'équipe", assure l'Autrichien en évoquant son avenir. "Je pense pouvoir apporter ma contribution. Mais si, un jour, j'en arrive à la conclusion, ou que des personnes proches me disent que ce n'est plus le cas, alors j'envisagerai de passer le relais à quelqu'un d'autre. Je n'aurais aucun problème à être sur la touche, à critiquer derrière un écran de télévision et à dire que je connais mieux la situation. Mais d'ici là, je pense que je prends encore du plaisir à le faire. Et bien sûr, redresser la barre après tant d'années de succès, c'est vraiment un beau défi."

La situation de Toto Wolff à la tête de Mercedes en F1 diffère beaucoup de celle de ses concurrents, puisqu'il est lui-même actionnaire de l'écurie. Cela ne l'empêche pas de devoir quitter ses fonctions si le conseil d'administration estime que c'est ce qu'il faut faire, mais sur ce point, le soutien des autres actionnaires est aujourd'hui solide selon le principal intéressé.

"Les responsables de Mercedes et d'INEOS sont des individus très performants au sein de l'entreprise ou dans le domaine du sport", souligne Toto Wolff. "On a tous connus des hauts et des bas, et il n'y a pas un millimètre de doute. Il y a énormément de soutien de leur part pour que l'on se remette sur de bons rails. Je ne pourrais pas souhaiter meilleur soutien, que ce soit de la part de Jim [Ratcliffe, PDG d'INEOS] ou d'Ola [Källenius, PDG de Mercedes-Benz], et de tous ceux qui sont associés à ce projet."