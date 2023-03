Red Bull a "une seconde au tour en réserve", selon Alpine

Charger le lecteur audio

Red Bull Racing a démarré la saison 2023 de Formule 1 sur la lancée de la campagne précédente, en signant la pole position et la victoire des deux Grands Prix, s'offrant même dans les deux cas le doublé. Dans l'Histoire de l'écurie, c'est seulement la seconde fois qu'elle enchaîne deux doublés d'affilée (après les GP de Grande-Bretagne et d'Allemagne 2009), signe de la rareté, même pour une structure qui en partie dominé la F1 du début des années 2010, d'un tel niveau de performance.

Plus encore, c'est évidemment l'écart avec la concurrence qui paraît très important. Pour le moment, seul Aston Martin a semblé opposer une résistance régulière mais toutefois lointaine à Max Verstappen et Sergio Pérez, Fernando Alonso terminant respectivement à 38 et 20 secondes du vainqueur à Sakhir et Djeddah. D'aucuns craignent donc une saison de domination sans partage de l'écurie basée à Milton Keynes et vont jusqu'à dire que la RB19 en a encore beaucoup en réserve.

Pour Alan Permane, le directeur sportif d'Alpine, il faut sans doute faire une croix sur l'idée de revoir Red Bull cette année. "Il semble que personne ne puisse s'approcher de Red Bull cette année, ils ont l'air d'avoir une seconde par tour en réserve, honnêtement", a-t-il commenté.

Du côté d'Alpine, ce constat de supériorité a beau se situer dans une zone qu'il aurait été difficile d'atteindre, cela n'en reste pas moins frustrant : "C'est frustrant. Nous devons juste continuer à travailler dur, à apporter des améliorations et à mettre de l'appui aérodynamique. Nous devons persévérer, et cela a très bien fonctionné pour nous l'année dernière."

Une référence au fait que l'équipe d'Enstone avait été la seule à proposer quasiment à chaque GP des évolutions courant 2022 : "Nous avons apporté beaucoup de choses l'année dernière, nous avons une bonne corrélation [entre soufflerie/CFD et piste]. Nous pouvons donc être sûrs que les pièces et les améliorations que nous apportons fonctionneront sur la voiture, nous devons juste l'améliorer à un rythme plus rapide que les autres."

Interrogé sur les domaines dans lesquels l'A523 est en difficulté, Permane d'ajouter : "Un peu partout, j'imagine. Les pilotes souhaitent une petite amélioration du freinage, ils veulent une meilleure traction. Il n'y a pas un seul domaine duquel ils se plaignent vraiment. Nous devons nous améliorer partout, j'en suis sûr."

