Wolff et la domination Red Bull : "Ils ont bien travaillé et pas nous"

Red Bull a déjà posé sa patte sur la saison 2023 de Formule 1 en affichant un rythme impressionnant lors des qualifications et surtout des courses des deux premiers Grands Prix de la campagne, à Bahreïn puis à Djeddah. Ses pilotes, Max Verstappen et Sergio Pérez, ont signé deux doublés consécutifs, chose qui n'était arrivée qu'une seule fois auparavant dans toute l'histoire de Red Bull (lors des GP de Grande-Bretagne et d'Allemagne 2009).

Pour beaucoup, à commencer par Verstappen lui-même, c'est bien vers un duel entre les deux hommes que l'on se dirige cette saison, ce qui n'a pas été sans susciter chez les observateurs et les fans la perspective d'une saison bien moins intense que ce qu'un éventuel resserrement des écarts pouvait laisser envisager. Mais pour les adversaires de Red Bull, à commencer par Mercedes qui a récemment connu des périodes de domination en étant dans la peau de l'écurie à battre, il n'y a rien à redire et c'est bien à eux de se mettre en ordre de marche pour revenir sur l'écurie autrichienne.

Le directeur exécutif de l'écurie allemande, Toto Wolff, a ainsi déclaré : "Je pense que nous avons eu quelques années où nous étions aussi forts, mais cette discipline est une affaire de méritocratie. Bien que ça ne soit pas idéal pour le spectacle que ce soit toujours les mêmes qui gagnent, c'est parce qu'Ils ont bien travaillé et pas nous. Nous espérons tous que le spectacle soit de bonne qualité. Mais il est de notre devoir, avec tout ce que nous avons, de combler notre retard et de nous opposer à ces gars."

Quant à Andrea Stella, il estime qu'il faut simplement que les écuries adverses haussent leur niveau face à ce que démontre Red Bull avec la RB19. "Il n'y a rien d'époustouflant. Pour moi, c'est juste le résultat d'une équipe qui a une longueur d'avance en termes de connaissances et de transformation de ces connaissances en solutions de performance. Bravo donc à Red Bull. Quand vous regardez la voiture, vous voyez sa sophistication. Je pense donc qu'ils méritent leur succès. C'est à nous de faire mieux et d'aller les défier."

Pour Wolff, les périodes de domination en F1, quand bien même elles ne sont pas forcément propices au spectacle, sont aussi un témoignage de l'excellence que des structures peuvent atteindre dans la discipline : "Nous ne devrions pas minimiser cela, parce que je me souviens avoir entendu des voix qui allaient dans ce sens en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020."

"Ce qui rend cette discipline si spéciale, c'est qu'il faut travailler dur pour gagner et que cela se mérite, en fait. Bien sûr, nous essaierons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour riposter, et nous rechercherons leurs faiblesses potentielles. Le divertissement suit le sport, et ce n'est peut-être pas bon d'un point de vue commercial, mais c'est ce qui rend la Formule 1 si spéciale."