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Les leçons que Kimi Antonelli tire de Lewis Hamilton et Max Verstappen

Kimi Antonelli a expliqué les enseignements qu'il tire du fait de courir aux côtés des champions de Formule 1 que sont Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Lydia Mee
Publié:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo de : Srinivasa Krishnan

Kimi Antonelli, l'actuel leader du championnat pilotes de Formule 1, a détaillé les enseignements qu'il tire de ses confrontations avec les multiples champions que sont Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Le pilote italien a rejoint sur le podium du Grand Prix de Bahreïn, en Malaisie, le vainqueur de la course, Verstappen, et le troisième, Hamilton, après avoir lui-même franchi la ligne d'arrivée en deuxième position. 

S'exprimant lors de la conférence de presse d'après-course au Circuit international de Sepang, Antonelli a évoqué ses confrontations avec ces champions, respectivement quadruple et septuple vainqueurs du titre mondial.

"C'est toujours formidable, tout d'abord, de pouvoir partager la piste, dans ce cas précis avec Max et Lewis, car ils sont indéniablement en train de réécrire… Enfin, Lewis a pour ainsi dire marqué l'histoire de ce sport et Max est en train de faire de même", a expliqué le pilote Mercedes.

"De mon côté, j'essaie donc d'apprendre autant que possible chaque fois que je roule à leurs côtés."

Le Grand Prix de Bahreïn a été chaotique. La course a débuté avec une heure et 40 minutes de retard en raison de fortes pluies et du chaos qui s'est poursuivi à cause des problèmes de logiciel moteur.

Bien qu'Antonelli ait réalisé une performance solide, passant de la troisième place sur la grille de départ à la deuxième position à l'arrivée, il a néanmoins déclaré avoir appris de Verstappen et Hamilton comment gérer ces conditions, notamment lors des multiples relances suivant les voitures de sécurité.

"Aujourd'hui, Max a très bien montré comment gérer le restart avec des pneus slicks sur une piste glissante", a poursuivi Antonelli. "Il savait tout simplement beaucoup mieux comment positionner la voiture et avait une meilleure perception de l'adhérence dans ces deux premiers virages, ce qui lui a permis de me dépasser."

"C'était donc vraiment bien. Même si ce n'était pas agréable de se faire dépasser - cela m'a d'ailleurs beaucoup agacé -, j'ai tout de même pu en tirer des enseignements et je m'en servirai à l'avenir."

"Quant à Lewis, je pense que nous avons vu à de très nombreuses reprises, depuis de nombreuses années, que même lorsque les choses tournent mal, il garde toujours une attitude déterminée et s'efforce de faire de son mieux pour obtenir le meilleur résultat possible."

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