Formule 1 GP de Mexico

Hamilton se voit encore en F1 à 44 ans : "Je suis différent"

Lewis Hamilton compte poursuivre sa carrière en Formule 1 bien après 40 ans, mais uniquement s'il est toujours en mesure de jouer les premiers rôles.

Haydn Cobb Stuart Codling

Publié: 30 oct. 2026, 16:39

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Photo de : Liam Fabre

Lewis Hamilton entend poursuivre sa carrière en Formule 1 "à moyen terme", à condition de rester compétitif. Le Britannique a été interrogé sur la possibilité de participer au Grand Prix d'Afrique, dont l'organisation a récemment été annoncée.

La F1 a en effet dévoilé son projet d'organiser une nouvelle course au Rwanda, qui porterait le nom de Grand Prix d'Afrique, à partir de 2030 au plus tôt.

Hamilton, qui milite depuis longtemps pour le retour de la F1 sur le continent africain, devrait donc rester dans la discipline bien après 40 ans pour prendre part à la première édition de cette épreuve au Rwanda.

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Âgé de 41 ans, le septuple champion du monde a écarté l'idée qu'il puisse prendre sa retraite avant la tenue de ce premier Grand Prix d'Afrique. Il a toutefois reconnu qu'il aurait alors la quarantaine bien avancée, si la course venait à être organisée en 2030, date la plus proche envisagée à ce stade, sous réserve que les travaux du circuit et des infrastructures soient achevés dans les temps.

"Tout d'abord, personne n'a eu une présence comme la mienne pendant ces 70 dernières années. Je pense être différent", a déclaré Hamilton avant le Grand Prix de Mexico ce week-end.

"Bien sûr, des défis liés à l'âge m'attendent, mais je ne peux pas encore les anticiper. Tout au long de mon parcours, il y a eu tellement d'idées préconçues sur le fait que le temps de réaction diminuait avec l'âge. Vous avez vu mon temps de réaction lors de la dernière course ? Il est plus rapide que celui de certains des plus jeunes pilotes ici."

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Il existe donc de nombreux outils pour continuer à entretenir sa vivacité d'esprit et ses capacités mentales, à condition d'être prêt à tout sacrifier. C'est ce que je fais actuellement. Je ne peux pas dire si, dans quatre ans, j'aurai toujours envie de faire ce que je fais aujourd'hui, mais j'aime toujours autant mon métier."

"Je suis toujours à 100%, et je compte le rester à moyen terme. Est-ce que je serai encore capable de rivaliser avec un pilote de 20 ans à 44 ans ? Qui sait ? Mais à 41 ans, j'en suis capable. Le temps nous le dira. Quant à savoir si je serai encore là dans les années 2030, nous verrons bien."

Hamilton a toutefois reconnu qu'il ne resterait pas en F1 s'il n'était plus compétitif. Il se fixe ainsi pour objectif de continuer à se battre pour les pole positions, les victoires et les titres mondiaux jusqu'à la fin de la décennie.

"Je ne veux pas m'éterniser au-delà du moment où je ne serai plus performant", a-t-il expliqué. "Je ne veux pas continuer à rouler alors que mon rythme aurait considérablement diminué, que mes réflexes ne seraient plus les mêmes et que ma motivation aurait disparu. Mon rythme a baissé, comme tout le monde a pu le constater l'an dernier, mais j'ai prouvé le contraire à tout le monde et je continuerai à essayer de le faire."

Fernando Alonso (Aston Martin)

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hamilton n'est pas le pilote le plus âgé du plateau. Fernando Alonso, 45 ans, est en effet engagé avec Aston Martin pour la saison 2027, offrant ainsi au septuple champion du monde un exemple concret de la possibilité de poursuivre sa carrière jusqu'en 2030 au moins.

Coïncidence, après le Grand Prix des États-Unis comme à l'approche de celui de Mexico, Alonso s'en est pris à certains de ses jeunes rivaux en F1. Après son accrochage avec Alexander Albon dans le premier tour au Texas, l'Espagnol a notamment déclaré que "le niveau des pilotes dans le dernier tiers de la grille est très faible".

Alonso a maintenu ses propos, expliquant qu'il estimait qu'il s'agissait d'un problème récurrent en F1.

"Quand on se trouve à l'arrière de la grille, les voitures sont plus difficiles à piloter", a expliqué Alonso au Mexique. "Elles ont moins d'adhérence et les erreurs sont plus fréquentes, car on ne bénéficie pas d'un environnement maîtrisé. La voiture ne vous met pas dans les meilleures dispositions, ce qui entraîne davantage d'erreurs."

"Mais je trouve que tous ces incidents au premier tour, ces contacts et ces ailerons avant qui volent dans tous les sens, sont inutiles. Surtout quand on se bat pour rien en fond de grille."

Même si ces deux sujets ne sont pas directement liés, les propos d'Alonso et de Hamilton illustrent une conviction commune : en F1, l'âge n'est qu'un chiffre lorsqu'il s'agit de rester compétitif et de continuer à courir, tant que les capacités de pilotage et les réflexes sont au rendez-vous.

Avec Ronald Vording

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