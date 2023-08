Sargeant n'est pas encore satisfait de son niveau en F1

Logan Sargeant est désormais le seul pilote engagé depuis le début de la saison à n'avoir marqué aucun point en 2023. Les débuts du rookie américain dans la catégorie reine du sport automobile sont difficiles, et pas seulement parce que sa Williams FW45 n'est pas suffisamment compétitive pour évoluer aux avant-postes.

Jusqu'à présent, Sargeant a encaissé un 15-0 face à son coéquipier Alexander Albon dans l'exercice des qualifications (shootout) compris, et il ne s'est jamais qualifié à moins de 0"191 de son chef de file, l'écart moyen sur les séances pertinentes étant supérieur à une demi-seconde. En course également, Albon reste invaincu lorsqu'il voit le drapeau à damier ; à l'exception de Silverstone, où la voiture de sécurité a causé un rapprochement artificiel, Sargeant a réalisé ses meilleures performances à Bahreïn et à Spa-Francorchamps, avec respectivement neuf et huit secondes de déficit à l'arrivée.

Ainsi, lorsqu'il lui est demandé de résumer sa première moitié de saison, le Floridien répond : "Des hauts et des bas. Je ne suis pas là où je veux être. Depuis quelques manches, j'ai l'impression d'être bien plus proche. J'ai l'impression d'avoir vu une excellente progression récemment, et c'est le plus important."

S'adapter à la Williams n'a pas été aisé pour Sargeant, qui a rencontré quelques difficultés. "Ce sont de toutes petites choses, mais de petites choses qui font une grande différence", précise-t-il. "Il y a eu des moments dans l'année où je tenais le frein trop tard dans les virages et ma vitesse minimale [de passage en courbe] était trop basse. J'ai pris ça en main. Il y a l'angle du volant dans les virages rapides qui crée de l'instabilité, des choses comme ça. Il y a des tas de choses. Ce ne sont que des caractéristiques très mineures de mon pilotage, qui ont dû être ajustées."

"Quant à tirer le maximum de la voiture, que ce soit dans l'exercice des qualifications ou en conditions de course, avec la manière dont la voiture doit être pilotée, je m'en approche progressivement, de nombreuses manières différentes."

Logan Sargeant a connu quelques mésaventures en piste, comme ici à Monaco, mais rien d'anormal pour un rookie

Tandis que Nyck de Vries a été remplacé après seulement dix Grands Prix chez AlphaTauri, Logan Sargeant n'est pas particulièrement inquiet, même s'il reconnaît qu'être pilote de Formule 1 n'est pas de tout repos. "Je ne dirais pas que je me suis mis une pression folle", confie l'Américain. "Le nombre de choses à faire a été un défi mentalement, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour recharger les batteries. Plus que difficile, c'est surtout épuisant mentalement."

"Bien sûr, j'ai des attentes élevées. Je veux que mon pilotage soit bon, je me suis frustré à de nombreuses reprises cette année en ne faisant pas ce que j'aurais pu faire, et ça se résume à ça : je veux tirer le meilleur de moi-même. Et parfois, je pense y avoir échoué quelques fois. Il s'agit d'être plus propre, de mieux enchaîner et exécuter les choses. Je pense que c'est l'étape suivante, car j'ai désormais toutes les cartes en main."

Et lorsque Motorsport.com lui demande ce qu'il faudrait pour qu'il considère que sa première année a été un succès, Sargeant déclare : "Je n'ai pas vraiment d'objectif établi. On en revient au sentiment d'avoir tiré le maximum du week-end. On n'a pas toujours la voiture pour marquer des points, alors il s'agit d'avoir le sentiment d'avoir fait tout mon possible, d'en avoir tiré le maximum, de commencer à mieux enchaîner les choses. Où que cela me mène, c'est ce que je considérerais comme un week-end réussi."

Propos recueillis par Matt Kew