Logan Sargeant sauve son baquet chez Williams pour 2024

Elle était pressentie mais restait teintée d'un tout petit doute : la décision de Williams pour la saison 2024 est prise, et c'est celle de la stabilité totale. Longtemps menacé après une première saison en Formule 1 difficile, Logan Sargeant est officiellement prolongé d'une année par l'équipe anglaise. Le pilote américain sera toujours au volant d'une monoplace de Grove l'an prochain et continuera de faire équipe avec Alexander Albon, qui l'a dominé de la tête et des épaules tout au long des derniers mois.

En 2023, Logan Sargeant n'a inscrit qu'un seul des 28 points de l'écurie, après avoir bénéficié des disqualifications de Lewis Hamilton et Charles Leclerc à Austin pour finalement hériter de la 10e place. La manière dont il a progressé durant la deuxième partie de l'année a toutefois convaincu James Vowles, directeur de l'écurie, de lui donner sa chance pour une saison supplémentaire.

"Je suis ravi que l'on poursuive l'aventure avec Logan pour la saison 2024", confirme James Vowles. "Logan a fait preuve de grandes qualité tout en subissant la pression du niveau mondial, ce qui fait de lui un élément parfait pour notre équipe. Nous avons une grande confiance en ses capacités et nous pensons qu'ensemble, nous pourrons rencontrer encore plus de succès au cours de la saison à venir."

Logan Sargeant, qui fêtera ses 23 ans à la fin du mois, a rejoint Williams il y a un an après avoir roulé une saison et demie en Formule 2, où il avait signé deux victoires et deux pole positions pour terminer quatrième du championnat en 2022.

"Je suis ravi de poursuivre avec Williams Racing pour la saison 2024", se réjouit-il. "C'est une aventure incroyable avec l'équipe jusqu'à présent, et je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de continuer à progresser en tant que pilote au sein d'un groupe de personnes aussi talentueux et dévoué. Nous avons des projets passionnants pour l'avenir, et j'ai hâte de contribuer au succès de l'équipe au cours de l'année à venir."

La confirmation de Logan Sargeant chez Williams appose la dernière pièce du puzzle pour constituer le plateau 2024 de Formule 1, qui pour la première fois de l'Histoire sera inchangé entre celui du dernier Grand Prix d'une saison et celui du premier Grand Prix de la saison suivante.