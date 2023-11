Pourquoi la septième place de Williams vaut plus que 9 M$

Williams a abordé l'ultime Grand Prix de la saison 2023 de Formule 1 au septième rang du classement constructeurs, avec sept points d'avance sur l'écurie AlphaTauri. Or, cette dernière avait affiché une forme intéressante lors des épreuves précédentes et arrivait au GP d'Abu Dhabi avec des évolutions supplémentaires, de quoi laisser penser qu'elle pouvait prendre l'avantage si la course allait dans son sens.

Au final, même si Williams est reparti bredouille de Yas Marina sur une piste qui ne convenait pas vraiment à la FW45, Alexander Albon et Logan Sargeant terminant respectivement 14e et 16e, les quatre unités inscrites par Yuki Tsunoda en huitième position n'ont pas suffi à faire pencher la balance en faveur de la formation de Faenza, qui a donc échoué à trois longueurs.

S'exprimant après le Grand Prix, le directeur de Williams, James Vowles, a expliqué que si avoir assuré la prime de la septième position était un plus non négligeable, le fait de conserver cette place au classement avait une signification plus importante, l'équipe ayant atteint l'objectif qu'il a lui-même fixé pour la fin de la campagne.

"La chose la plus important est probablement que cela pose les fondations pour l'équipe, qu'ils ont désormais quelque chose sur quoi bâtir", a-t-il déclaré pour Motorsport.com. "Vous perdez du temps de soufflerie et ce n'est pas vraiment l'élément financier qui nous inquiète particulièrement. Mais ce que je voulais, c'était qu'ils se lèvent et disent : c'est le début de notre aventure. D'ailleurs, nous ne reviendrons pas en arrière. Il s'agit d'une nouvelle norme 'de facto' et d'un tremplin pour nous."

Les neuf millions de dollars supplémentaires estimés entre la septième et la huitième place sont les bienvenus pour Williams, mais sont loin d'être suffisants face aux investissements à mener pour espérer revenir aux avant-postes à terme. Vowles insiste cependant sur ce que cela veut dire dans le cadre de sa relation avec le propriétaire de l'équipe, Dorilton Capital.

"Il est toujours utile d'avoir de l'argent sur son compte en banque", a-t-il lancé. "Mais j'ai été très ouvert et public sur le fait que nous dilapidons, en termes de pertes, des dizaines de millions. Mais nous sommes là pour investir, pour repartir de l'avant, quoi qu'il nous en coûte à court terme."

"[Ces neuf millions supplémentaires] permettent de faciliter la discussion lorsque je vais en coulisses et que je demande 100 millions de dollars de plus, ce qui correspond aux chiffres dont nous parlons. Cela fait une énorme différence dans ce domaine."

Yuki Tsunoda devant Logan Sargeant et Daniel Ricciardo lors du GP du Brésil.

Dans le clan Williams, la bonne course de Yuki Tsunoda, qui a un temps occupé la tête à la faveur de la stratégie, a causé un certain stress même si Vowles assure être resté calme.

"Curieusement, je ne suis pas vraiment nerveux pendant les courses, même si Netflix me filmait. Je suis presque sûr que mes expressions à certains moments ne seront pas les meilleures, mais la conclusion à laquelle je suis arrivé avant même que la course ne commence est que, quoi qu'il arrive, je suis fier de ce que nous avons accompli jusqu'à présent."

"Nous devons nous rappeler que nous avons interrompu le développement avant toutes les autres équipes sur la grille et que j'ai demandé à l'équipe 'au fait, s'il vous plaît, terminez septième'. Et le fait d'y parvenir, à quelques points près, me dit a) que nous avons pris les bonnes décisions et b) que l'équipe a vraiment bien travaillé pour en arriver là."

"Nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'AlphaTauri était en tête de la course avec la stratégie qu'ils avaient choisie, et qu'ils étaient rapides. Terminer devant eux est donc un moment de fierté pour moi."

Avec Jonathan Noble