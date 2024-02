Marko : Hamilton chez Ferrari, c'est "mieux que Netflix"

Alors que l'intersaison a jusqu'ici été dominée par une série d'informations suscitant énormément de réactions, allant du refus de la candidature d'Andretti par la F1 à l'enquête lancée par Red Bull sur Christian Horner, l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari a souvent été comparé à un séisme dans le monde de la catégorie reine.

Le Britannique est le pilote au palmarès le plus fourni de l'Histoire et il pilotera en 2025 pour l'écurie la plus prestigieuse, la plus titrée et la plus victorieuse depuis 1950. Cette réunion, qui aura lieu alors que Hamilton aura 40 ans, a de quoi susciter, a minima, une certaine curiosité.

Et même chez les plus grands adversaires sportifs de Mercedes, de Ferrari et de Hamilton, la sensation est que cette décision dépasse le simple cadre du marché normal des transferts en F1. C'est en tout cas ce qui ressort du discours d'Helmut Marko, conseiller de l'écurie Red Bull Racing.

"Cela m'a aussi complètement surpris, c'est une sensation sportive – surtout au niveau du timing", a-t-il déclaré pour oe24. "On se demande comment on en est arrivé là. Mercedes a été dépassé par Ferrari dans la deuxième moitié de l'année 2023, McLaren était également plus rapide. Hamilton a peut-être appris quelque chose que le monde extérieur ne sait pas encore."

"Pour nous, cela ne change rien, sauf que j'y vois un affaiblissement de Mercedes", a-t-il ajouté, interrogé sur ce que cela pouvait signifier pour le constructeur autrichien. "Quant à savoir si cela renforce Ferrari, nous verrons bien. Globalement, cela a déjà un impact incroyable, cela va jusqu'aux cours de la bourse. Pour le sport dans son ensemble, c'est formidable car il se passe quelque chose."

Avec une annonce qui est tombée un an avant les premiers tours de roue de Hamilton avec Ferrari, la saison 2024 aura une saveur particulière au vu de cette perspective mais aussi concernant la succession du Britannique chez Mercedes. "C'est vrai. Normalement, dans une telle situation, on pense déjà plus à la nouvelle équipe. L'équipe actuelle ne peut pas le laisser découvrir des nouveautés majeures, parce qu'il les emporterait naturellement avec lui. Pour la discipline, c'est excellent, mieux que Netflix."

Marko ne croit pas en Verstappen chez Mercedes

Et justement, concernant cette succession, Max Verstappen a beau avoir signé jusqu'en 2028 avec Red Bull, son nom est parfois évoqué comme une piste possible pour la marque à l'étoile, d'aucuns allant jusqu'à prêter l'intention à Toto Wolff de faire le maximum pour attirer le Néerlandais : "En fait, c'est son rôle en tant que directeur d'équipe de tout faire pour avoir les meilleurs pilotes", a simplement répondu Marko face à cette hypothèse.

Pour autant, craint-il que Verstappen puisse se laisser tenter ? "Non, il a une bonne mémoire. Et il s'est passé trop de choses dans le passé. Je me souviens notamment de Silverstone [en 2021, quand les deux pilotes s'étaient accrochés et que cela avait ensuite déclenché une controverse sur les célébrations de victoire du clan Mercedes/Hamilton, ndlr] ou de la polémique de la finale d'Abu Dhabi. C'est très profond."