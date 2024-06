Marko : Isack Hadjar a été "très malchanceux"

Alors que la filière Red Bull semble depuis quelques années fonctionner dans le vide, puisque le dernier pilote promu dans une écurie de F1 de la marque autrichienne n'est autre que Yuki Tsunoda en 2021, le Japonais ayant d'ailleurs été reconduit pour 2025 chez Visa Cash App RB, Helmut Marko a dressé un petit bilan des forces en présence.

On le sait toutefois, a priori aucun des pilotes qui courent actuellement dans les formules de promotion n'a de chance de succéder à Daniel Ricciardo si jamais ce dernier venait à être remplacé, puisque le baquet semble devoir se jouer entre l'Australien et Liam Lawson.

Pas question pour Helmut Marko, conseiller Red Bull, de ne pas garder l'œil sur ces jeunes qui montent et notamment le mieux placé d'entre eux, à savoir le Français Isack Hadjar, actuellement second du classement pilotes de la Formule 2 à deux unités du leader Paul Aron.

Hadjar est en forme et répond à nos attentes.

"Isack Hadjar est deuxième au classement général de la Formule 2, et ce uniquement parce qu'il a été très malchanceux", a déclaré Marko dans son habituelle chronique pour Speedweek.com. "Il a été victime de deux abandons dus à un problème au niveau de l'essence, ce dont Dallara est responsable. Lors de deux autres courses, il a été victime de ses adversaires. Nous parlons donc ici de quatre abandons indépendants de sa volonté, mais il est tout de même deuxième au classement."

Preuve que rien n'est anodin, la fameuse manœuvre d'évitement spectaculaire réalisée par le protégé Red Bull dans le tunnel lors des qualifs de la manche F2 de Monaco n'est pas passée inaperçue et s'ajoute au tableau global : "Il a évité un énorme accident dans le tunnel de Monaco grâce à un réflexe incroyable lorsqu'il a dû éviter [Ritomo] Miyata qui roulait lentement. Hadjar est en forme et répond à nos attentes."

Il n'en dit pas autant pour Pepe Marti : "Notre deuxième homme en Formule 2, [il] se trouve à la douzième place provisoire [avec 52 points de retard sur Hadjar, ndlr]. L'Espagnol se met trop de pression et commet des erreurs, mais pour un rookie, c'est correct."

Puis il continue, en évoquant cette fois les pensionnaires de F3 : "Arvid Lindblad occupe la cinquième place provisoire en Formule 3. Cet Anglais de seulement 16 ans est passé directement de la Formule 4 à la F3. Il ne cesse de progresser et se comporte très bien. En ce qui concerne nos deux Allemands : Tim Tramnitz, septième au classement général, montre de solides performances ; Oliver Goethe se montre peu performant en qualifications, mais il est l'un des pilotes les plus forts en course, avec de superbes manœuvres de dépassement."