Il y a un peu plus de deux ans, la saison 2021 de Formule 1 se terminait dans la polémique la plus totale. La Grand Prix d'Abu Dhabi, décisif dans l'attribution du titre mondial entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, alors à égalité de points, s'était en effet achevé sur la victoire et le sacre du Néerlandais sur fond de décisions contestées de la direction de course.

C'est Michael Masi qui était à l'époque le directeur de course de la FIA et sa mauvaise application du règlement, notamment sur le retour dans le tour du leader des retardataires et le moment où la course devait reprendre, avait conduit à un changement de leadership dans le dernier tour, Verstappen se retrouvant alors en position d'attaquer Hamilton avec de bien meilleurs pneus.

Masi a depuis été écarté de ses responsabilités et de la fédération, alors que cette dernière a reconnu dans un rapport d'enquête en mars 2022 les erreurs commises lors de cette épreuve, tout en expliquant qu'elles avaient été faites "de bonne foi" et que les résultats du Grand Prix et du championnat était "valides, définitifs et ne [pouvaient] plus être modifiés".

C'est dans le contexte de cette polémique que Mohammed Sulayem était arrivé à la tête de la FIA, cinq jours après la course émiratie, héritant notamment de l'enquête lancée par l'équipe de son prédécesseur, Jean Todt. Si le rapport a donc bien reconnu des erreurs, jamais la fédération ne s'est résolue à des excuses auprès de Hamilton ou de Mercedes.

Interrogé par Press Association sur le sujet, Ben Sulayem a déclaré : "Je m'excuse toujours, mais je ne peux pas m'excuser pour quelque chose qui a été fait avant mon arrivée. D'accord, je vais présenter des excuses, mais je vais faire venir Michael Masi à nouveau. Vous pensez que c'est une bonne chose ?"

"Le pauvre homme est une personne qui a été attaquée et maltraitée. Michael Masi a vécu l'enfer. L'enfer ! Et si je vois qu'il y a une opportunité dont la FIA a besoin et que Michael Masi est la bonne personne, je le ferai venir."

Sur l'idée de modifier les résultats, dans le contexte de la procédure de Felipe Massa pour changer l'issue du Championnat du monde 2008, Sulayem d'ajouter : "Il y a même eu des gens qui m'ont menacé de me tuer parce que j'avais le pouvoir de changer les choses. Mais je leur ai répondu : 'Désolé, la Coupe du monde 1966, l'Angleterre contre l'Allemagne, était-ce correct ? Ont-ils changé le résultat ? Non. L'ont-ils donnée à l'Allemagne ? Non'."

Sulayem fait ici référence au but du 3-2 pour l'Angleterre inscrit par Geoffrey Hurst lors des prolongations de la finale de la Coupe du monde 1966 et dont il demeure à ce jour encore impossible de savoir si le ballon a bien ou non franchi la ligne de but. L'Angleterre avait été sacrée à domicile, dans le stade de Wembley, au terme de ce match finalement remporté sur le score de 4-2.