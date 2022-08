Verstappen : "Même avec un 360°, on a gagné !"

Charger le lecteur audio

Compte tenu du potentiel intrinsèque de Max Verstappen et Red Bull, il était attendu que le Champion du monde en titre remonte aux avant-postes ce dimanche au Grand Prix de Hongrie, malgré sa dixième place sur la grille de départ en raison d'un pépin technique en Q3. Cependant, rares sont ceux qui auraient parié sur une victoire.

Et pourtant, Verstappen a réalisé une remontée implacable, ce en dépit d'un 360° à la sortie de l'avant-dernier virage, alors qu'il venait de s'emparer de la tête de la course aux dépens de Charles Leclerc. Ce n'était qu'un impair sans conséquence, et le Néerlandais a rapidement repris l'avantage sur son rival pour le titre – qui correspond de moins à moins à cette description, avec 80 points d'écart entre les deux hommes désormais.

Et lorsqu'il lui est demandé s'il croyait à la victoire ce matin, l'intéressé lui-même répond : "Non, vraiment. Bien sûr, j'espérais pouvoir me rapprocher du podium. Mais les conditions étaient très délicates en piste. Cependant, je pense que nous avions une excellente stratégie. Nous avons été très réactifs et sommes toujours rentrés au stand au bon moment. Je pense que les tours de sortie ont été vraiment bons. Puis à la fin, même avec un 360°, nous avons gagné la course !"

Verstappen a pourtant dû composer avec un problème d'embrayage qui n'est d'ailleurs pas étranger à cette pirouette. "J'étais un peu en difficulté avec les changements de rapport et l'embrayage. Et nous avons dû modifier quelques choses afin que l'embrayage ne brûle pas. Cela a coûté un peu de performance. Et je pense que cela m'a surpris à la sortie de ce virage. Mais heureusement, j'ai pu faire un 360°. Je n'ai donc perdu qu'une place", conclut-il.

Le pilote Red Bull aborde ainsi la trêve estivale dans une situation idéale, avec 80 longueurs d'avance sur Leclerc, 85 sur Sergio Pérez et 100 sur George Russell. Carlos Sainz et Lewis Hamilton sont eux relégués à 102 et 112 unités respectivement.