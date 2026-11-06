Formule 1 GP de São Paulo

Max Verstappen plaisante sur le risque de pluie au Brésil : "J'ai installé un antivirus maintenant !"

Les pilotes de F1 pourraient une nouvelle fois être confrontés à la pluie au Brésil. Interrogé sur le risque de revivre le bug logiciel de l'unité de puissance observé en Malaisie, Verstappen a préféré répondre sur le ton de la plaisanterie.

Ronald Vording

Publié: 6 nov. 2026, 07:22

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Srinivasa Krishnan

La première course disputée sous la pluie avec les monoplaces 2026 de Formule 1 n'a pas vraiment été une réussite. Lors des tours de formation derrière la Safety Car sur le circuit de Sepang, près de la moitié du peloton s'est retrouvée à l'arrêt.

Le problème s'est révélé être un bug logiciel lié à la limitation à 250 kW imposée par la FIA pour les courses disputées sous la pluie. Ce bug entraînait le verrouillage des moteurs électriques dans les portions les plus lentes du circuit. Sans puissance électrique pour compenser le temps de réponse du turbo, les pilotes n'obtenaient aucune réaction lorsqu'ils appuyaient sur l'accélérateur.

En Malaisie, les restrictions ont été levées dans les mini-secteurs les plus problématiques. Après environ 20 minutes, la FIA a transmis un nouveau logiciel aux équipes et aux constructeurs. Ceux-ci ont alors pu installer la version mise à jour dans leurs unités de puissance, permettant enfin le départ de la course.

La même mesure d'urgence a ensuite été appliquée à Singapour, avant qu'un essai avec un logiciel modifié ne soit effectué à Austin. Sur le Circuit des Amériques, la FIA avait publié le communiqué suivant :

"Dans le cadre des ajustements continus apportés au logiciel des unités de puissance pour le mode faible adhérence, la FIA, en collaboration avec les équipes et les constructeurs d'unités de puissance, effectuera une simulation à la fin des EL1. Les voitures rouleront en mode faible adhérence et les pilotes appliqueront des consignes spécifiques lors du tour de rentrée aux stands afin de tester des protections logicielles supplémentaires. Les voitures parcourront ainsi une courte distance à faible vitesse dans le virage 15 à la fin de la séance."

Le directeur des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, avait déjà expliqué en Malaisie que le bug n'avait été découvert qu'en course, car la FIA n'avait pas pu effectuer suffisamment d'essais avec les voitures 2026 dans des conditions humides en amont. En réponse à une question de Motorsport.com, il avait confirmé pouvoir garantir que ce bug précis ne se reproduirait pas, tout en ajoutant qu'il ne pouvait pas exclure l'apparition de tous les bugs.

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Au vu des prévisions météorologiques pour São Paulo, les pilotes de F1 pourraient de nouveau être confrontés à la pluie ce week-end. Interrogé lors de la conférence de presse de la FIA pour savoir si les pilotes étaient certains que le fiasco de Sepang ne se reproduirait pas, Max Verstappen a plaisanté : "J'ai installé un antivirus dans ma voiture, donc tout ira bien !"

Lorsque le pilote Racing Bulls, Arvid Lindblad, a ensuite dit espérer que le problème avait été résolu, Verstappen a repris le micro en riant : "Tu auras le même logiciel, mon pote, alors ne t'inquiète pas !"

Verstappen garde de très bons souvenirs d'Interlagos, sur piste sèche comme sous la pluie. Le pilote Red Bull s'y est imposé à trois reprises et y a signé autant de remontées mémorables.

L'an dernier, le Néerlandais est parti de la voie des stands pour terminer sur le podium. En 2024, il s'était imposé depuis la 17e place sur la grille, portant alors un coup décisif aux espoirs de titre de Lando Norris. En 2016, il avait livré un spectacle mémorable, notamment en dépassant à l'extérieur, sous la pluie, le futur champion du monde Nico Rosberg.

"C'est un circuit fantastique, qui se prête bien aux courses", a déclaré Verstappen. "Et oui, il a parfois donné lieu à des courses complètement folles, y compris pour moi. Que ce soit en gagnant après être parti de l'avant de la grille ou en remontant depuis l'arrière sous la pluie. Il y a de nouveau un risque de pluie, alors c'est enthousiasmant."

Verstappen préfère toutefois ne pas faire de pronostic pour cette édition. Même si le pilote Red Bull a remporté trois des quatre derniers Grands Prix, il estime que les quatre équipes de tête sont très proches les unes des autres et que Ferrari disposait du package le plus rapide à Austin.

"C'est difficile de dire quoi que ce soit pour ce week-end, car je pense que les écarts sont tellement faibles à l'avant que tout peut parfois se jouer sur un réglage ou sur le déploiement de l'énergie, ce genre de choses."

"Ces dernières années, je crois que le Brésil a toujours été un week-end Sprint. Nous aurons donc un peu plus de temps pour régler la voiture, ce qui pourrait être positif ou négatif. Je ne sais pas, nous verrons bien comment cela se passe."

À lire également :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Hamilton charge Leclerc : "C'était pareil avec Vettel, pareil avec Sainz"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Ronald Vording





Aston Martin savait avant le départ que les deux voitures abandonneraient à Mexico



Formule 1



Formule 1 14 h



Aston Martin savait avant le départ que les deux voitures abandonneraient à Mexico





Verstappen réclame une "discussion" avec le moteur Red Bull après des problèmes de frein moteur "aléatoires"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



1 j



Verstappen réclame une "discussion" avec le moteur Red Bull après des problèmes de frein moteur "aléatoires"





Comment Red Bull a pris une décision cruciale pour offrir à Verstappen la victoire au "Maxico Grand Prix"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



2 j



Comment Red Bull a pris une décision cruciale pour offrir à Verstappen la victoire au "Maxico Grand Prix"

Plus de

Max Verstappen





Verstappen taquine Ricciardo en évoquant les 24 Heures du Mans



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



1 j



Verstappen taquine Ricciardo en évoquant les 24 Heures du Mans





Red Bull redoute le départ à Mexico, Verstappen plaisante : "Un départ type Le Mans serait aussi rapide"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



4 j



Red Bull redoute le départ à Mexico, Verstappen plaisante : "Un départ type Le Mans serait aussi rapide"





Max Verstappen met les choses au clair avec Liam Lawson, mais reste évasif sur le baquet chez Racing Bulls



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



4 j



Max Verstappen met les choses au clair avec Liam Lawson, mais reste évasif sur le baquet chez Racing Bulls

Plus de

Red Bull





Les performances de Lawson compliquent le choix de Red Bull pour 2027



Formule 1



Formule 1 20 h



Les performances de Lawson compliquent le choix de Red Bull pour 2027





Red Bull devra encore patienter avant de profiter de sa nouvelle soufflerie



Formule 1



Formule 1 21 h



Red Bull devra encore patienter avant de profiter de sa nouvelle soufflerie





Hadjar s'estime en partie responsable de l'accrochage avec Russell qui a "ruiné" son GP du Mexique



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



2 j



Hadjar s'estime en partie responsable de l'accrochage avec Russell qui a "ruiné" son GP du Mexique

Dernières actus





Max Verstappen plaisante sur le risque de pluie au Brésil : "J'ai installé un antivirus maintenant !"



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



3 min



Max Verstappen plaisante sur le risque de pluie au Brésil : "J'ai installé un antivirus maintenant !"





Zarco : "Le Qatar est ma meilleure chance de résultat d'ici la fin de l'année"



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Qatar



11 h



Zarco : "Le Qatar est ma meilleure chance de résultat d'ici la fin de l'année"





Hamilton charge Leclerc : "C'était pareil avec Vettel, pareil avec Sainz"



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



11 h



Hamilton charge Leclerc : "C'était pareil avec Vettel, pareil avec Sainz"





Signatech n'a pas dit son dernier mot pour rester en Hypercar en 2027



WEC



WEC WEC 12 h



Signatech n'a pas dit son dernier mot pour rester en Hypercar en 2027

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire