McLaren face au difficile défi de rester en lutte contre Alpine

À quatre Grands Prix de la fin de saison 2022 de F1, Alpine et McLaren sont dans une lutte acharnée pour la quatrième place du championnat constructeurs. Et lors des deux dernières épreuves en date, elles ont occupé tour à tour cette position, traduisant un duel serré que d'aucuns voient durer jusqu'à Abu Dhabi.

La formation française dispose désormais d'un avantage de 13 points après avoir placé Esteban Ocon et Fernando Alonso aux quatrième et septième positions à Suzuka, répliquant aux quatrième et cinquième places de Lando Norris et Daniel Ricciardo à Singapour. Toutefois, pour le patron de McLaren, Andreas Seidl, il sera sans doute compliqué de maintenir le suspense jusqu'à l'ultime drapeau à damier.

"Il est désormais important pour nous de vraiment nous concentrer sur nous-mêmes, de nous assurer que nous exécutons des week-ends propres, d'extraire à chaque séance le maximum de ce que nous avons pour le moment dans notre voiture", a déclaré Seidl.

"Ce n'est qu'alors que nous aurons une chance de rester dans la bataille avec une équipe Alpine très forte. Il faut reconnaître qu'ils ont fait un excellent travail jusqu'à présent cette saison. Il sera très dur pour nous de rester dans cette bataille jusqu'au dernier tour à Abu Dhabi, mais c'est pour cela que nous sommes ici."

Norris, seul pilote hors Red Bull, Ferrari et Mercedes à être monté sur un podium cette saison, a déjà exprimé sa surprise que la lutte soit toujours en cours en dépit des difficultés qu'il ressent au volant de la MCL36. À Singapour, l'écurie de Woking a apporté un nouveau package aéro pour tenter d'améliorer performance et comportement, mais Alpine a répondu avec un plancher révisé dans le cadre de son effort de développement constant.

Lando Norris, McLaren MCL36

Pour Seidl, McLaren doit avant tout se concentrer sur ses propres performances et ses procédures plutôt que de s'attarder sur Alpine : "La fiabilité jouera également un rôle important dans les dernières courses. Mais je crois quand même que nous avons une bonne voiture, nous avons une bonne équipe, nous avons deux pilotes forts, et si nous nous y prenons bien, je suis sûr que nous pouvons rester dans cette bataille jusqu'au dernier tour."

Pour Alonso, en tout cas, la bataille devrait bien aller jusqu'à la fin de saison : "Il y aura des week-ends où nous pourrons marquer quelques points de plus qu'eux, [et] d'autres [où] nous en marquerons moins. Je pense que Singapour s'est démarqué parce que c'était une grosse perte de points là-bas. Mais je pense que ça va être très, très serré jusqu'à Abu Dhabi."

Avec Luke Smith