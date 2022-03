McLaren déstabilisé après ses problèmes de freins

Charger le lecteur audio

Après avoir réalisé des chronos compétitifs aux essais de Barcelone, McLaren est tombé de haut aux essais de Bahreïn lorsque l'équipe a découvert qu'elle ne parvenait pas à refroidir suffisamment ses freins avant sous les fortes températures de Sakhir. En conséquence, McLaren n'a pas pu réaliser de longs relais. De nouvelles pièces ont toutefois été installées pour la dernière journée de roulage, ce samedi, ce qui a certes amélioré la situation mais il ne s'agissait que d'une solution temporaire avant le coup d'envoi du Grand Prix de Bahreïn, le 18 mars.

Daniel Ricciardo ayant été mis sur la touche par le Covid, Lando Norris a eu la MCL36 pour lui tout seul au cours des trois journées d'essais. Le pilote britannique a bouclé 50 tours le mercredi, 60 le jeudi et enfin 90 tours le samedi, laissant McLaren à la dernière place au classement des kilomètres parcourus. L'équipe n'avait évidemment pas prévu de rouler si peu et beaucoup de travail de routine n'a donc pas été effectué.

"Les essais ne se sont pas passés comme prévu, clairement", a commenté Andreas Seidl, directeur d'équipe, sur F1 TV. "Nous avons eu un problème inattendu avec les freins sur l'avant, ce qui a pas mal limité notre roulage. Surtout en ce qui concerne les longs relais. Donc ça nous met vraiment un peu en difficulté. Mais je pense que nous avons quand même pu faire beaucoup de relais positifs, nous avons quand même pu travailler sur la voiture pour en extraire plus de performance, nous avons quand même pu installer de nouvelles améliorations sur la voiture également. Donc ça, c'était positif."

"Mais nous avons ce problème, clairement. Et nous faisons simplement une course contre le temps pour apporter des évolutions sur la voiture pour résoudre le problème. On pourrait y arriver partiellement mais pas totalement. Aujourd'hui, nous espérons simplement qu'avec les améliorations de la semaine prochaine, le problème sera enfin réglé et nous pourrons essayer de revenir [à l'avant du classement]."

Seidl a reconnu que les nouvelles pièces installées par McLaren lors du dernier jour des essais n'avaient pas complètement résolu le problème : "Nous avons fait des progrès mais à cause de nos contraintes liées au temps, nous n'avons pu faire que des changements limités, aussi grâce au super soutien [de l'usine]. Donc ça nous a permis de refaire des relais plus longs le matin. Mais disons que la vraie solution ne sera disponible que la semaine prochaine."

Lando Norris, McLaren MCL36

"Au final, avec la configuration du circuit ici [à Bahreïn] et avec les fortes températures, ce que nous avons n'est pas suffisant. Et le temps de recevoir de nouvelles pièces sur le circuit n'est aussi pas suffisant. C'est pourquoi nous devons simplement attendre la semaine prochaine. Mais je suis convaincu que nous pouvons résoudre ce problème et ensuite parler de nouveau de la performance."

Seidl a néanmoins insisté sur le fait que lors des rares fois où Lando Norris était en piste, le travail a été productif. "Nous avons quitté Barcelone après des essais vraiment positifs", a-t-il ajouté. "Je pense aussi qu'avec ce que nous avons vu sur la voiture jusqu'à présent, lorsque nous avons fait les relais qu'il était possible de faire, nous avons clairement une plateforme très saine pour cette nouvelle ère de la F1. Mais, bien sûr, nous n'avons pas coché beaucoup de cases au cours de ces trois jours [à Bahreïn] malheureusement, à cause du roulage limité que nous avons pu faire. Donc nous ne sommes pas complètement satisfaits."

Enfin, Seidl a indiqué qu'il était difficile de juger la forme de McLaren par rapport à celle de ses adversaires, même si certains observateurs placent l'équipe à la troisième ou quatrième place dans la hiérarchie. "Pour la hiérarchie, je pense qu'il est encore trop tôt ou trop difficile de dire où chacun se situe", a affirmé le directeur.

"Certaines voitures ont l'air vraiment fortes, déjà depuis Barcelone, comme Ferrari et quelques autres équipes. Pour le moment, l'important est de se concentrer sur nous-mêmes et de régler ce problème, ensuite nous verrons où nous serons la semaine prochaine. Je suis sûr que chez Mercedes ils savent exactement ce qu'ils font. Ils seront là la semaine prochaine, sans aucun doute. Encore une fois, il est difficile de dire où nous nous situons vraiment. Jusqu'à la semaine prochaine, pendant le week-end de course, nous ne savons pas où tout le monde se trouve."