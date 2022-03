McLaren s'offre Google comme nouveau sponsor

Charger le lecteur audio

Après l'annonce du sponsoring titre de Red Bull Racing par Oracle et l'arrivée de Duracell chez Williams, c'est une nouvelle grande entreprise américaine qui s'allie à une écurie de F1, avec Google. Le géant des services technologiques, principalement connu pour son moteur de recherche sur internet qui a fait son succès, mais qui s'est depuis très largement diversifié, rejoint en effet McLaren.

L'accord entre les deux entités, qui ne prévoit pas de sponsoring titre, est "pluriannuel" selon le communiqué publié par l'équipe ce mercredi après-midi. Il couvrira à la fois les écuries de Formule 1 et d'Extreme E de la firme de Woking. "Ce partenariat apportera le meilleur des produits Google à McLaren pour offrir une expérience technologique plus homogène sur l'ensemble des appareils", peut-on lire.

"Tout au long de la saison, McLaren utilisera des appareils Android compatibles 5G et le navigateur Chrome dans l'ensemble de ses opérations pendant les séances d'essais libres, les qualifications et les courses pour soutenir les pilotes et l'équipe, dans le but d'améliorer les performances sur piste."

Sur le plan esthétique, cela impliquera notamment un certain nombre de modifications sur la livrée de la McLaren MCL36, comme le montre un montage partagé via le communiqué et sur les réseaux sociaux (illustration ci-dessus) : "Les marques Android et Chrome figureront sur le capot moteur et les flasques des MCL36, ainsi que sur les casques et les combinaisons de course des pilotes, Lando Norris et Daniel Ricciardo, à partir de la saison 2022 de Formule 1."

Zak Brown, le PDG de McLaren, a déclaré : "Nous sommes absolument ravis et fiers d'accueillir Google dans la famille McLaren Racing. Google est un leader mondial de la technologie et a été un innovateur révolutionnaire en connectant les gens dans le monde entier. En intégrant des plateformes telles qu'Android et Chrome dans nos opérations, notre équipe sera mieux soutenue pour se concentrer sur la performance. Nous nous réjouissons de ce partenariat passionnant qui s'étend à la Formule 1 et à Extreme E."

"McLaren Racing représente le meilleur de ce qui est possible sur un circuit de course en matière de performance, d'inclusion et de durabilité, et ce sont des valeurs que nous partageons chez Google", a de son côté expliqué Nicholas Drake, vice-président du marketing chez Google. "Nous apportons plus d'innovation aux plateformes, comme Android et Chrome, et les connectons de manière transparente à d'autres services Google pour optimiser les performances de McLaren le jour de la course."

Si cette opération est une première pour Google, suivant la tendance du regain d'intérêt pour la discipline aux États-Unis, une éventuelle arrivée de la compagnie a parfois fait l'objet de rumeurs, la liant par le passé à Brawn GP ou encore à McLaren. Surtout, c'est via le projet mort-né d'écurie américaine USF1, à la fin des années 2000, qu'une des marques emblématiques du portefeuille du géant américain, YouTube, avait semblé être le plus proche de s'y engager.