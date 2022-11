McLaren dévoile une livrée d'artiste pour le GP d'Abu Dhabi

Charger le lecteur audio

Habituée aux livrées spéciales, McLaren frappe encore pour le dernier Grand Prix de la saison 2022. L'écurie de Woking arborera ce week-end à Abu Dhabi une robe modifiée par les soins de de l'artiste libanaise Anna Tangles. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la campagne "Drive by Change" lancée par McLaren avec son sponsor Vuse l'an dernier, avec déjà une livrée créative utilisée sur le circuit de Yas Marina.

Cette fois-ci, Lando Norris et Daniel Ricciardo rouleront au volant d'une MCL36 au look rafraîchi bien que conservant les couleurs de base de la livrée initiale. Le travail de l'artiste a été incorporé au niveau des pontons et de l'aileron avant. Cette livrée spéciale a été dévoilée ce mercredi, à deux jours des premiers essais libres du dernier rendez-vous de la saison.

"Fan de Formule 1 depuis toujours, je n'aurais jamais cru qu'un jour mon œuvre se retrouverait exposée sur un Grand Prix, et c'est grâce à Driven by Change", se réjouit Anna Tangles. "Je consacre mon temps libre à former et encourager d'autres artistes, en particulier d'autres femmes créatrices au Moyen-Orient, afin qu'elles s'adonnent à leur passion. C'est donc un privilège de faire partie de cette communauté qui soutien la même ambition qui est de donner de cette manière du pouvoir aux artistes qui manquent d'exposition."

En 2021, McLaren avait confié sa livrée à l'artiste Rabab Tantawy pour le lancement du projet, qui se concrétise ainsi pour la deuxième année consécutive.

"Nous sommes ravis de présenter une fois de plus sur nos voitures de course le dessin d'une artiste émergente, et de défendre la créativité aux côtés de Vuse", souligne Louise McEwen, directrice exécutive en charge du marketing chez McLaren. "Anna Tangles réalise des œuvres d'art étonnantes et a une histoire puissante, qui incarne parfaitement l'esprit et les valeurs de la campagne Driven by Change. L'initiative construit un héritage que nous sommes ravis de continuer à promouvoir, en utilisant notre plateforme mondiale pour amplifier le talent de créatifs qui émergent."

Cette année, McLaren a également utilisé une livrée spéciale lors du grand retour de la Formule 1 en Asie, à l'occasion des Grands Prix de Singapour et du Japon.