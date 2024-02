McLaren : Les qualifs prouvent la réussite du plafond budgétaire

Depuis 2021, la Formule 1 fonctionne avec un Règlement Financier qui régit le plafond budgétaire. Ce dernier limite à une certaine somme globale un ensemble de dépenses effectuées par les écuries et ayant principalement trait au fonctionnement de l'équipe de course. L'idée était de limiter les dépenses qui avaient explosé dans le cadre des cycles réglementaires précédents, notamment chez les grosses écuries, avec à terme l'ambition que cela contribuerait à resserrer le peloton.

Les saisons 2022 et surtout 2023 ont abouti sur une domination sportive sans précédent de la part de Red Bull et Max Verstappen. Toutefois, il est de l'avis général qu'en dépit de cela, la tendance est bien à un resserrement du peloton. C'est notamment la position de Zak Brown, le PDG de McLaren, qui prend l'exemple de l'écurie Haas, dernière chez les constructeurs en fin de saison, mais qui a fréquemment connu la Q3.

"Je pense que le plafond est une excellente chose pour la discipline", a expliqué l'Américain. "Ce n'est pas encore parfait, mais quelque chose d'aussi récent ne pouvait pas ne pas avoir quelques failles que la FIA est en train de combler, comme avec la Directive technique 45 [qui empêche la propriété intellectuelle de projets parallèles d'être utilisée par les équipes de F1]."

"Max [Verstappen] a fait de cette saison la plus dominatrice jamais réalisée par un pilote et une équipe, mais si vous retirez Max de l'équation, vous avez pour la première fois cinq équipes avec sept podiums ou plus. Je ne me souviens pas d'une équipe qui ait été dixième du [championnat] constructeurs et qui ait toujours représenté une menace pour la Q3. Je pense que nous sommes tous habitués à ce qu'une équipe soit dixième en étant à trois secondes de la pole."

Oscar Piastri, McLaren MCL38

"Je pense que le plafond budgétaire a eu l'effet escompté, à savoir rendre le peloton beaucoup plus compétitif. Je peux vous dire, en étant assis sur le muret des stands, qu'il n'y a aucune équipe dont nous ne pensons pas – lorsque nous regardons les temps – qu'elle est une menace pour entrer en Q3. C'est l'avantage du plafond budgétaire."

Lors de la dernière manche de la saison 2023, à Abu Dhabi, la Q1 avait vu tous les concurrents se tenir en 0"999, avec seulement 0"440 entre le meilleur temps et celui de la 15e place. Début 2022, à Bahreïn, l'écart entre le meilleur et le pire temps de Q1 était de 2"163.

Quant à James Allison, le directeur technique de Mercedes, il estime que les règles techniques, telles qu'elles sont écrites, contribuent à ce resserrement en limitant rapidement les gains des écuries : "Si vous étudiez la situation de l'année dernière dans son ensemble, vous constaterez qu'entre le début et la fin de la saison – bien que la domination de Red Bull ait été presque totale et qu'ils n'aient pas semblé vulnérables même lors de la dernière course de l'année –, la grille de départ se resserre peu à peu."

"En Q1, toutes les voitures se tenaient en une seconde, et ce n'est pas une coïncidence. C'est une tendance qui s'est manifestée à partir de 2022, qui s'est poursuivie en 2023 et qui, je pense, continuera à se manifester en 2024 parce que les gains deviennent de plus en plus réduits."

Avec Jonathan Noble