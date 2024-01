Norris : "J'ai choisi McLaren plutôt que Ferrari, Red Bull, Mercedes"

Lando Norris l'assure, il n'a pas hésité devant la proposition faite par McLaren de prolonger son contrat sur une longue durée. Déjà engagé jusqu'en 2025, il a officiellement signé un nouveau bail ce vendredi, sans échéance détaillée mais avec la certitude d'être toujours à Woking jusqu'à l'horizon 2027, a minima.

L'intérêt de la concurrence a plusieurs fois été évoqué, Red Bull ne s'en est d'ailleurs pas caché, tandis que le nom de Lando Norris a aussi parfois circulé chez Ferrari pour l'avenir. L'intéressé ne dément pas avoir régulièrement eu des discussions avec d'autres structures, mais sa conviction n'a semble-t-il jamais été ébranlée : son histoire en Formule 1 s'inscrit dans la durée avec McLaren, qui le fait courir en Grand Prix depuis 2019.

"Tout le monde parle avec tout le monde, et tous les pilotes parlent avec toutes les équipes", explique le pilote de 24 ans. "Il ne s'agit pas seulement de contrats. Il s'agit de voir ce qu'une écurie ou une autre peut vous offrir. C'est la même chose pour tous les pilotes. Tout le monde parle avec chaque équipe de ce que l'on pourrait potentiellement faire un jour, mais rien n'est jamais vraiment allé au-delà de ça. Alors oui, ça s'est arrêté assez vite."

"Et naturellement, dès que l'on commence à avoir ce genre de questions, et j'en vois beaucoup, il y a les discussions internes avec Andrea [Stella] et Zak [Brown], et d'autres chez McLaren. Tu commences ensuite à parler de ton cas personnel, et puis tu veux faire taire ces rumeurs, car ce n'est pas une bonne interrogation autour de l'équipe."

"Une décision facile à prendre"

Si la prolongation de Lando Norris chez McLaren est un signal fort, c'est parce que son contrat initial, qui courait jusqu'au terme de la saison 2025, aurait pu lui laisser le temps d'observer un marché susceptible de remuer ces prochains mois avant de se positionner. Une option qu'il n'a à aucun moment envisagée, donnant sa priorité à la maison qu'il connaît si bien.

Lando Norris reste dans sa "famille" chez McLaren.

Pourquoi un tel choix ? "Parce que je le peux, parce que je suis dans une bonne situation", justifie-t-il. "Ce n'est pas quelque chose dont je veux vraiment me soucier au cours des années qui viennent. Bien sûr, il y a toujours eu des discussions concernant notre avenir. Et je pense que c'est un excellent moment, surtout quand on entre dans deux années où les choses commencent à devenir un peu plus folles avec les contrats des uns et des autres, des pilotes qui peuvent changer d'équipe, etc."

"Ce n'est pas quelque chose à quoi j'ai envie de penser avec l'équipe au moment d'aborder 2026 et ces années avec une nouvelle réglementation, ni y gaspiller du temps. Je suis à l'aise, je suis heureux d'être là où je suis, et l'équipe est heureuse avec moi. C'est donc une décision facile à prendre."

Lando Norris a également conscience du signal qu'il envoie lui-même à sa propre écurie en prenant si tôt l'engagement de s'investir plusieurs années encore dans le projet, sans se soucier d'éventuelles sirènes venues d'autres top teams.

"Je suis sûr que lorsque tu travailles ici et que le nom d'un de tes pilotes circule dans d'autres écuries, ce n'est jamais quelque chose de simple", estime Lando Norris. "Donc je pense que pour ma part, c'est apporter à tout le monde chez McLaren quelque chose qui démontre ma confiance en toute l'équipe. Je pense vraiment que c'est le plus important. C'est ce dont je suis le plus heureux en signant le contrat. Maintenant, ils sont encore plus sûrs que je suis investi dans l'équipe et que je reste, que j'ai choisi McLaren plutôt que Ferrari, Red Bull, Mercedes ou n'importe quelle autre équipe."

Propos recueillis par Jonathan Noble