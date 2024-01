Norris signe un nouveau contrat avec McLaren F1

C'est un message fort qu'envoie McLaren à la concurrence avant même le début de la saison. Ce vendredi, l'écurie anglaise a officialisé la prolongation de contrat de Lando Norris, s'assurant les services de son pilote à long terme. Le duo de l'équipe dirigée par Zak Brown et Andrea Stella demeurera donc inchangé les trois prochaines saisons, Oscar Piastri disposant quant à lui déjà d'un bail courant jusque fin 2026.

Au lendemain de la prolongation de contrat de Charles Leclerc chez Ferrari, c'est un baquet de plus qui se verrouille pour les années à venir, au sein d'une écurie qui espère s'installer durablement aux avant-postes après sa très solide deuxième partie de saison en 2023, lui ayant finalement permis de conclure l'exercice à la quatrième place du championnat constructeurs.

PDG de McLaren Racing, Zak Brown évoque "une prolongation pluriannuelle qui va au-delà du contrat actuel", sans donner de date. "Il a fait preuve d'un engagement et d'un désir fantastiques de faire avancer l'équipe et de ramener McLaren sur le devant de la scène."

Malgré l'absence de précision, il devrait s'agir d'au moins deux années supplémentaires, soit jusqu'en 2027, sans exclure d'éventuelles options.

Avec ce nouveau contrat, Lando Norris jure du haut de ses 24 ans fidélité à l'équipe qui l'a couvé et qui l'a fait débuter en Formule 1 en 2019. Le Britannique a depuis disputé 104 Grands Prix sous ses couleurs, décrochant une pole position et 13 podiums, lui qui court après une première victoire en Formule 1.

Surtout, McLaren s'épargne le moindre doute quant au risque de perdre un pilote suscitant un intérêt certain auprès de la concurrence, notamment chez Red Bull, qui aurait pu se pencher sur son profil dans l'hypothèse d'ouvrir une nouvelle page "post-Sergio Pérez" à la fin de l'année. Serein, Zak Brown se disait déjà "persuadé" de conserver sa pépite il y a quelques jours : pari gagné !

"C'est un sentiment formidable de rester en papaye", se réjouit Lando Norris. "J'ai grandi avec McLaren et je m'y sens chez moi, l'équipe est comme une famille pour moi. L'aventure a été jusqu'à présent passionnante, nous avons connu des hauts et des bas, mais la saison dernière a démontré notre volonté de revenir nous battre à l'avant de la grille. Le travail accompli par Zak, Andrea et toute l'équipe au cours de l'année écoulée a été incroyable. Je suis confiant dans ma capacité à me battre pour des victoires avec McLaren."

Le point sur les contrats des pilotes