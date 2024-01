McLaren "persuadé que Norris restera" malgré l'intérêt de Red Bull

Sous contrat chez McLaren jusqu'au terme de la saison 2025, Lando Norris est un joyaux convoité que son écurie ne veut pas perdre. Malgré déjà 13 podiums à son actif, l'Anglais tourne autour d'une première victoire en Formule 1 qui le fuit encore mais n'en est pas moins un pilote à qui d'autres écuries pourraient faire les yeux doux dans les mois à venir, à commencer par Red Bull.

L'incertitude autour du futur de Sergio Pérez aux côtés de Max Verstappen au-delà de la saison qui va débuter pourrait inciter l'écurie de Milton Keynes à se mettre en quête d'un tel profil, parmi plusieurs options qui s'offriraient à elle, dont une autre pouvant mener à Daniel Ricciardo en interne. Surtout, le giron Red Bull n'a jamais cherché à cacher son intérêt pour un Lando Norris qui avait notamment été approché il y a six ans pour un éventuel baquet chez Toro Rosso.

"Nous avons parlé à Lando quelques fois au fil des années", indiquait Christian Horner il y a un peu plus d'un an. "Mais chaque fois que nous avons eu une conversation, il a signé un contrat avec McLaren le lendemain."

D'après les informations de Motorsport.com, les contacts informels ont toujours existé entre les deux parties, y compris après la prolongation de contrat signée par le pilote de 24 ans avec McLaren début 2022. Son excellente entente avec le triple Champion du monde Max Verstappen est également un facteur à prendre en compte dans ce contexte.

Le risque, McLaren le connaît et sait que la première chose à faire pour l'éliminer est de fournir à son pilote une monoplace capable de rivaliser aux avant-postes, pour entretenir un lien réciproque.

"J'ai la conviction que, aussi bien pour nos employés que nos pilotes ou non sponsors, c'est à nous de prendre soin d'eux et de faire en sorte qu'ils aient envie d'être chez McLaren", explique Zak Brown, PDG de McLaren Racing, en marge de la présentation de la livrée 2024. "J'ai donc tendance à me focaliser sur le fait de s'assurer que McLaren offre le meilleur environnement possible, et que les gens veuillent travailler avec nous. Car on ne peut pas contrôler les approches venant de l'extérieur."

"Donc non, je suis très confiant pour que nos relations avec Lando restent fortes. Je sais qu'il est très enthousiaste pour cette année et qu'il a été très impressionné par ce qu'il a vu au cours de la deuxième moitié de saison dernière. Il adore travailler avec Andrea [Stella] et tous les membres de l'équipe. Donc tout ce que nous devons faire, c'est lui apporter l'environnement dans lequel il veut être. Je suis persuadé qu'il restera au lieu d'essayer de se vendre à la concurrence."

Propos recueillis par Jonathan Noble