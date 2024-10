McLaren apporte enfin son nouveau plancher à Mexico

Attendu depuis plusieurs mois, le nouveau plancher McLaren va finalement faire son apparition sur la MCL38 pour ce Grand Prix de Mexico, à cinq épreuves de la fin de la saison 2024. L'écurie a retardé le plus possible son introduction, à la fois pour capitaliser sur un package connu et performant qui lui a permis de prendre les commandes du championnat constructeurs, mais aussi pour ajouter le plus de charge aérodynamique possible à cette pièce en étirant son développement.

L'introduction par l'écurie britannique d'un nouveau plancher est particulièrement scrutée car la dernière fois qu'elle a installé une version révisée de cette pièce, c'était à Miami. Or, l'épreuve floridienne a marqué le point de bascule d'une saison qui semblait alors promise à Red Bull, avec le premier succès de Lando Norris et de la MCL38.

Dans le document FIA retraçant les pièces déclarées par les équipes, il est indiqué pour ce plancher révisé : "Le design du plancher a été fortement revu, avec des changements géométriques dans toutes les zones, entraînant une augmentation de la charge aérodynamique dans toutes les conditions."

Attention toutefois car, selon les informations récoltées par Motorsport.com, cette pièce, qui sera uniquement à la disposition de Norris, pourrait ne pas faire le week-end complet. Elle est à un stade précoce de son utilisation et pourrait même être modifiée plus avant d'ici la fin de saison. Pour Oscar Piastri, ce nouveau plancher ne sera pas disponible à Mexico et ne devrait pas non plus l'être à Interlagos la semaine prochaine.

Il ne s'agit pas de la seule évolution de McLaren à Mexico, mais les deux autres sont spécifiques au circuit et à ses exigences, puisqu'elles sont destinées à un meilleur refroidissement au niveau des pontons et du capot moteur, avec des modifications sur les ouïes.

C'est d'ailleurs, sans surprise, le thème général des évolutions apportées par les écuries à Mexico avec des modifications sur les freins avant et le capot moteur chez Red Bull, sur le capot moteur chez Ferrari, sur le beam wing (pour des raisons aéro) et le capot moteur chez Williams ou sur le capot moteur également chez VCARB.

Pour cette dernière écurie, il faut toutefois noter que des évolutions de performance sont également apportées avec une modification des cloisons et des ailettes de bord du plancher.

Concernant Mercedes, Aston Martin, Alpine, Stake F1 et Haas, aucune évolution aérodynamique n'a été signalée.