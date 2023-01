McLaren ne s'attend pas à une rivalité Norris-Piastri

Charger le lecteur audio

Le départ de Daniel Ricciardo un an avant la fin de son contrat McLaren a amené du sang neuf à Woking, puisque l'Australien est remplacé cette saison par un rookie, Oscar Piastri, sacré champion de FIA F2 en 2021. S'il n'est pas certain que la voiture qu'il pilotera en 2023 soit compétitive, Piastri est d'ores et déjà assuré d'affronter un redoutable coéquipier : Lando Norris.

Couvé par McLaren dans les championnats juniors, Norris est devenu, au cours des saisons 2021 et 2022, le leader incontesté de l'écurie britannique. L'arrivée de Piastri à Woking pourrait mettre en garde le #4, d'autant que McLaren est allé au bras de fer avec Alpine pour s'offrir les services de l'Australien, mais au sein de l'équipe, on estime que cette nouvelle collaboration ne suscite pas de tensions particulières.

"Pour être honnête, je ne le pense pas", avait expliqué l'ancien directeur Andreas Seidl, l'Allemand rejoignant ce mois-ci Alfa Romeo. "Il est évident que chaque pilote est différent, a une personnalité différente, un caractère différent. Cela peut se traduire par une relation différente entre les deux [équipiers]. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que l'un ou l'autre type de relation est meilleur ou pire. En fin de compte, je ne m'attends à aucun problème compte tenu de la personne qu'est Lando, du pilote qu'il est, et de l'Oscar que nous avons appris à connaître jusqu'à présent."

De son côté, Norris a tenu à rappeler qu'il n'a jamais eu de mauvaises expériences avec ses différents coéquipiers au cours de sa carrière. "Nous sommes vraiment plus que des amis", a-t-il indiqué à propos de Ricciardo. "Je pense que j'ai toujours fini par avoir de bonnes relations avec tous mes coéquipiers et que j'ai toujours été ami avec eux sur et aussi en dehors de la piste. J'ai toujours eu un grand respect pour tous les pilotes que j'ai côtoyés."

Piastri va "poser problème" à Norris, selon Zak Brown

Le bagage de Piastri sont certes légers, le pilote n'ayant pris le volant d'une F1 qu'à quelques occasions et jamais en condition de Grand Prix, mais cela n'effrite pas la confiance que lui accorde Zak Brown. Le PDG de McLaren reconnaît que s'il est difficile de se mettre au niveau de Norris, cela n'est toutefois pas impossible.

"Je n'ai pas d'attentes et je n'ai pas fixé [d'objectifs] sur ce qu'il doit accomplir d'ici telle date", a assuré l'Américain au sujet de la saison 2023 de Piastri. "Je pense que personne n'est plus rapide que Lando en F1. Avec du matériel capable de gagner, je pense qu'il remporterait des courses, tout le monde est d'accord avec ça. Oscar va donc avoir un coéquipier qui est l'un des pilotes les plus rapides du monde. Mais je m'attends pleinement à ce qu'Oscar, à terme, lui pose problème."