Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

La FIA admet une atteinte à l'équité après le "chaos" des qualifs sprint à Singapour

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
La FIA admet une atteinte à l'équité après le "chaos" des qualifs sprint à Singapour

Championnat - Finalement rien ne change entre Martín et Márquez

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Championnat - Finalement rien ne change entre Martín et Márquez

Bezzecchi orchestre la symphonie Aprilia, Márquez perd la cadence

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Bezzecchi orchestre la symphonie Aprilia, Márquez perd la cadence

McLaren juge "simplement inacceptable" l'accrochage Norris-Piastri

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
McLaren juge "simplement inacceptable" l'accrochage Norris-Piastri

Les pilotes encourent 5000€ d'amende s'ils ne participent pas aux événements promotionnels

MotoGP
MotoGP
Les pilotes encourent 5000€ d'amende s'ils ne participent pas aux événements promotionnels

Que s'est-il vraiment passé entre Di Giannantonio et Márquez au départ du sprint ?

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Que s'est-il vraiment passé entre Di Giannantonio et Márquez au départ du sprint ?

Razgatlioglu pénalisé : nouvelle grille de départ à Mandalika

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Razgatlioglu pénalisé : nouvelle grille de départ à Mandalika

Max Quiles, protégé de Marc Márquez, remporte le titre Moto3

Moto3
Moto3
GP d'Indonésie
Max Quiles, protégé de Marc Márquez, remporte le titre Moto3
Formule 1 GP de Singapour

McLaren juge "simplement inacceptable" l'accrochage Norris-Piastri

Le directeur de l'écurie McLaren, Andrea Stella, a fait part de sa profonde déception suite à la collision entre Lando Norris et Oscar Piastri lors du sprint du Grand Prix de Singapour.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publié:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Lors du dernier tour d'un sprint disputé sur piste mouillée, Lando Norris a tenté une attaque sur Oscar Piastri à l'intérieur du virage 5 ; il n'a pas réussi à éviter la collision alors que l'espace se réduisait et a heurté l'arrière droit de la voiture de son équipier chez McLaren.

Ce contact a fait partir les deux voitures en tête-à-queue : Piastri a été contraint à l'abandon et l'arrière de sa MCL40 a subi d'importants dégâts, tandis que Norris a chuté à la huitième place à l'arrivée. Les commissaires ont convoqué les deux pilotes, mais ont décidé de ne pas donner suite à l'incident car, selon eux, "les deux pilotes avaient contribué à l'incident et qu'aucun d'entre eux n'était entièrement ou principalement responsable de la collision".

Quoi qu'il en soit, cet incident a tout de même été coûteux et était évitable pour McLaren, qui a dû s'empresser de remplacer la boîte de vitesses de Piastri et de réparer sa voiture - ce qui lui a valu une facture de réparation salée et la perte de précieux points au championnat.

Après une série d'incidents survenus en 2025, qui avaient poussé McLaren à renforcer ses règles d'engagement, les fameuses "Papaya Rules", le directeur de l'écurie, Andrea Stella, n'a pas apprécié ce dernier épisode entre ses pilotes.

"Voir deux McLaren entrer en contact de cette manière est tout simplement inacceptable", a déclaré Stella à Sky Sports.

"C'est un sujet dont nous discuterons avec nos pilotes, en privé, et nous leur rappellerons que l'intérêt de l'équipe prime largement sur chacun d'entre nous. Il n'y a pas de place pour l'ego, personne n'est plus important que l'intérêt de l'écurie McLaren de Formule 1."

Piastri a révélé que Norris s'était excusé auprès de lui et de l'équipe au sujet de cet incident, et l'Australien a par la suite fait preuve de diplomatie face aux médias.

"Le plus important, évidemment, c'est que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre que cela se produise, tant en termes de points que de charge de travail et d'argent", a déclaré Piastri.

"Ce n'était tout simplement pas une situation qui devait se produire, vraiment. Lando s'est donc excusé et nous sommes passés à autre chose."

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons dans cette situation, mais je pense que nous savons tous les deux très bien présenter nos excuses quand il le faut et passer à autre chose, et je pense que c'est ce qui fait notre force en tant qu'équipe."

Norris partage le raisonnement des commissaires, affirmant que Piastri et lui auraient tous deux pu agir différemment. "Comme vous pouvez sans doute l'imaginer, personne n'est vraiment satisfait. Je ne suis pas satisfait. Oscar n'était pas satisfait non plus", a déclaré Norris. "Aucun de nous ne souhaitait que les choses se passent ainsi. Nous aurions tous les deux pu mieux gérer la situation. Et oui, nous en avons discuté et nous sommes passés à autre chose."

Lorsqu'on a fait remarquer à Piastri que les commissaires estimaient qu'il avait également joué un rôle dans l'incident, il a répondu : "Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit de vraiment inacceptable, mais en même temps, ce n'est pas très malin d'essayer de s'infliger mutuellement des pénalités, n'est-ce pas ?"

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Isack Hadjar, récit d'une journée cauchemar

Meilleurs commentaires
Plus de
Filip Cleeren

L'erreur de la FIA provoque la colère des équipes : Aston Martin envisage une réclamation

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
L'erreur de la FIA provoque la colère des équipes : Aston Martin envisage une réclamation

McLaren cherche encore la solution au problème moteur de Norris

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
McLaren cherche encore la solution au problème moteur de Norris

Pourquoi la mauvaise performance de McLaren à Sepang était si "étrange"

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Pourquoi la mauvaise performance de McLaren à Sepang était si "étrange"
Plus de
Lando Norris

Accrochage Norris-Pastri : le verdict des commissaires

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Accrochage Norris-Pastri : le verdict des commissaires

Pour Piastri, Red Bull est devenue une "référence" au fil de 2026

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Pour Piastri, Red Bull est devenue une "référence" au fil de 2026

Norris frustré par un problème moteur qui lui a coûté cher en qualifs à Sepang

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Norris frustré par un problème moteur qui lui a coûté cher en qualifs à Sepang
Plus de
McLaren

Mercedes, Red Bull et McLaren, seules équipes avec des évolutions à Singapour

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Mercedes, Red Bull et McLaren, seules équipes avec des évolutions à Singapour

Stella défend la FIA après le chaos de Sepang : "Il faut accepter certains problèmes"

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Stella défend la FIA après le chaos de Sepang : "Il faut accepter certains problèmes"

Le pari des pneus slicks qui a fait mal à McLaren et Ferrari à Sepang

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Le pari des pneus slicks qui a fait mal à McLaren et Ferrari à Sepang

Dernières actus

La FIA admet une atteinte à l'équité après le "chaos" des qualifs sprint à Singapour

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Singapour
La FIA admet une atteinte à l'équité après le "chaos" des qualifs sprint à Singapour

Championnat - Finalement rien ne change entre Martín et Márquez

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Indonésie
Championnat - Finalement rien ne change entre Martín et Márquez

Bezzecchi orchestre la symphonie Aprilia, Márquez perd la cadence

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Indonésie
Bezzecchi orchestre la symphonie Aprilia, Márquez perd la cadence

McLaren juge "simplement inacceptable" l'accrochage Norris-Piastri

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Singapour
McLaren juge "simplement inacceptable" l'accrochage Norris-Piastri