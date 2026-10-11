McLaren juge "simplement inacceptable" l'accrochage Norris-Piastri

Lors du dernier tour d'un sprint disputé sur piste mouillée, Lando Norris a tenté une attaque sur Oscar Piastri à l'intérieur du virage 5 ; il n'a pas réussi à éviter la collision alors que l'espace se réduisait et a heurté l'arrière droit de la voiture de son équipier chez McLaren.

Ce contact a fait partir les deux voitures en tête-à-queue : Piastri a été contraint à l'abandon et l'arrière de sa MCL40 a subi d'importants dégâts, tandis que Norris a chuté à la huitième place à l'arrivée. Les commissaires ont convoqué les deux pilotes, mais ont décidé de ne pas donner suite à l'incident car, selon eux, "les deux pilotes avaient contribué à l'incident et qu'aucun d'entre eux n'était entièrement ou principalement responsable de la collision".

Quoi qu'il en soit, cet incident a tout de même été coûteux et était évitable pour McLaren, qui a dû s'empresser de remplacer la boîte de vitesses de Piastri et de réparer sa voiture - ce qui lui a valu une facture de réparation salée et la perte de précieux points au championnat.

Après une série d'incidents survenus en 2025, qui avaient poussé McLaren à renforcer ses règles d'engagement, les fameuses "Papaya Rules", le directeur de l'écurie, Andrea Stella, n'a pas apprécié ce dernier épisode entre ses pilotes.

"Voir deux McLaren entrer en contact de cette manière est tout simplement inacceptable", a déclaré Stella à Sky Sports.

"C'est un sujet dont nous discuterons avec nos pilotes, en privé, et nous leur rappellerons que l'intérêt de l'équipe prime largement sur chacun d'entre nous. Il n'y a pas de place pour l'ego, personne n'est plus important que l'intérêt de l'écurie McLaren de Formule 1."

Piastri a révélé que Norris s'était excusé auprès de lui et de l'équipe au sujet de cet incident, et l'Australien a par la suite fait preuve de diplomatie face aux médias.

"Le plus important, évidemment, c'est que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre que cela se produise, tant en termes de points que de charge de travail et d'argent", a déclaré Piastri.

"Ce n'était tout simplement pas une situation qui devait se produire, vraiment. Lando s'est donc excusé et nous sommes passés à autre chose."

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons dans cette situation, mais je pense que nous savons tous les deux très bien présenter nos excuses quand il le faut et passer à autre chose, et je pense que c'est ce qui fait notre force en tant qu'équipe."

Norris partage le raisonnement des commissaires, affirmant que Piastri et lui auraient tous deux pu agir différemment. "Comme vous pouvez sans doute l'imaginer, personne n'est vraiment satisfait. Je ne suis pas satisfait. Oscar n'était pas satisfait non plus", a déclaré Norris. "Aucun de nous ne souhaitait que les choses se passent ainsi. Nous aurions tous les deux pu mieux gérer la situation. Et oui, nous en avons discuté et nous sommes passés à autre chose."

Lorsqu'on a fait remarquer à Piastri que les commissaires estimaient qu'il avait également joué un rôle dans l'incident, il a répondu : "Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit de vraiment inacceptable, mais en même temps, ce n'est pas très malin d'essayer de s'infliger mutuellement des pénalités, n'est-ce pas ?"