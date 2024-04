Mercedes n'abandonnera pas les F1 actuelles pour privilégier 2026

Depuis la mise en place de la nouvelle réglementation technique, en 2022, Mercedes a perdu son statut de candidat au titre mondial, et même aux victoires. Malgré un vent d'optimisme à l'intersaison, l'équipe a encore plus mal débuté la saison 2024 que les campagnes précédentes. Pendant que Red Bull domine de la tête et des épaules la F1, l'écurie allemande peine à venir à bout de ses difficultés récurrentes et bien peu de gens la voient capable de remonter suffisamment la pente pour prétendre à nouveau au titre mondial d'ici la fin 2025.

En conséquence, d'aucuns se posent déjà la question de savoir si le constructeur ne devrait pas faire un trait sur la génération actuelle de Formule 1, en sacrifiant volontairement 2025, pour se projeter le plus tôt possible vers le prochain cycle réglementaire, en 2026. Cette option, si elle existe, ne pourra pas se matérialiser dans l'immédiat puisque le cadre réglementaire reste encore à déterminer totalement côté châssis et puisque le travail aérodynamique pour 2026 ne sera pas permis par la FIA avant le début de l'année 2025.

Interrogé par Motorsport.com sur l'éventualité pour Mercedes, plus tard dans l'année, de décider de jeter l'éponge dans ses efforts pour maitriser la réglementation actuelle, Toto Wolff a répondu : "Nous sommes Mercedes. Nous ne pouvons pas abandonner complètement la réglementation actuelle et continuer à être performants au niveau où nous sommes actuellement."

Lewis Hamilton devant George Russell au GP du Japon 2024. Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

"Ce n'est pas l'ambition de la marque, ni la nôtre, ni celle de nos partenaires", insiste le PDG de l'écurie Mercedes. "Donc, non. Je pense qu'il faut continuer à travailler, à se forger une compréhension. Mais à terme, lorsque la FIA présentera une forme de réglementation, nous, comme toutes les autres équipes, nous commencerons à l'étudier, et probablement parmi celles qui le feront le plus tôt."

En attendant, Mercedes est coincé dans le peloton de chasse qui est à la poursuite de Red Bull, loin de ses ambitions : "Si l'objectif est de se battre pour des victoires et des championnats, alors on peut dire que nous sommes un peu dans un no man's land parce que Max [Verstappen] et Red Bull sont loin devant."

"Nous sommes dans ce paquet, mais ce n'est satisfaisant pour aucune des équipes qui se battent pour la deuxième, la troisième ou la quatrième place. J'ai toujours dit que si je devais regarder d'un point de vue purement sportif, c'est la première place qui compte et non la deuxième, la troisième ou la quatrième. Mais c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés en ce moment et nous essayons de tirer le meilleur parti de cette nouvelle réalité."

"Notre objectif est de battre nos concurrents directs, tout en reconnaissant que d'autres font un meilleur travail et en établissant une référence que nous devrons éventuellement redéfinir pour savoir si nous sommes en mesure de gagner des courses cette année. Et je ne veux pas laisser tomber cette ambition. Et certainement pas l'année prochaine."

"Pour 2026, il y a une grande remise à zéro, qui offre assurément l'opportunité la plus réaliste pour toute autre équipe de battre Red Bull. Mais il y a une saison et trois quarts d'une autre avant cela, et je ne veux pas souffrir davantage au cours des 18 prochains mois. J'espère simplement vivre des moments forts et connaître une trajectoire ascendante."

Avec Jonathan Noble