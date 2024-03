Mercedes présente un aileron arrière agressif à Djeddah

Les équipes de F1 sont arrivées en Arabie saoudite avec une pléthore de nouvelles solutions pour optimiser leurs voitures face aux exigences du circuit de Djeddah. Le circuit à grande vitesse du Grand Prix d'Arabie saoudite nécessite une configuration aérodynamique différente de celle utilisée à Bahreïn, avec la réduction de l'appui et de la traînée comme objectif principal.

Dans la plupart des cas, l'ADN général du design de l'aileron est conforme à ce que les équipes ont utilisé à Bahreïn, avec une réduction de la cambrure, de la corde et de l'angle d'attaque apparaissant comme des modifications suffisantes pour équilibrer les besoins.

Mercedes, cependant, semble avoir été un peu plus agressif dans le dessin de son aileron arrière, en soulevant et en élargissant considérablement la partie centrale plus plate du plan principal, ce qui entraîne une transition plus abrupte vers la plaque d'extrémité.

En conséquence, la transition du flap supérieur du bord d'attaque plat jusqu'au pivot du DRS et aux supports associés est également plus abrupte, ce qui entraîne une modification de la géométrie de l'extrémité.

On remarque également qu'une grande encoche semi-circulaire a été faite dans la partie centrale du bord de fuite du flap supérieur, l'équipe cherchant à mieux gérer le flux à cet endroit, en raison de la réduction globale de la cambrure, de la corde et de l'angle d'attaque, tout en tenant compte de l'impact du pod DRS.

Bien qu'il s'agisse d'une nouveauté pour Mercedes dans le cadre de cette réglementation, ce n'est pas une nouveauté en F1 puisque Red Bull utilise une encoche en forme de V avec cette nouvelle génération de voitures après que cette pratique soit devenue courante dans les années qui ont précédé le changement de réglementation.

Comparaison des ailerons de la Mercedes W12 (2021). Photo de: Giorgio Piola

Comme nous pouvons le voir, Mercedes a effectivement utilisé différentes variations d'encoches en forme de V sur le bord de fuite de ses ailerons arrière en 2021, la taille étant dictée par le type d'aileron utilisé à l'époque.

Aileron arrière de la Ferrari SF-23 (2023). Photo de: Giorgio Piola

Ferrari a utilisé une encoche semi-circulaire similaire à certains moments de sa campagne 2023, plutôt que l'encoche en forme de V plus largement répandue, ce qui pourrait avoir influencé la décision de Mercedes de suivre cette approche en matière de design.

Aileron arrière de la McLaren MCL38. Photo de: Giorgio Piola

À l'instar de Mercedes, McLaren est également arrivé avec un nouvel aileron arrière pour Djeddah et il présente également un design plus semi-circulaire qu'en forme de V.

Arrière de la VCARB 01.

De son côté, VCARB a suivi l'approche de son équipe sœur, mais avec une encoche en forme de V beaucoup plus petite que celle de la RB20.

Aileron arrière de l'Aston Martin AMR24. Photo de: Giorgio Piola

Aston Martin a doté son aileron arrière d'un bord de fuite galbé afin de mieux gérer l'appui et la traînée, mais il présente lui aussi une encoche en forme de V dans l'axe central de l'aileron.

Aileron arrière de la Red Bull RB20.

À titre de référence, voici l'aileron arrière de la RB20, qui dispose bien d'une encoche en forme de V. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce n'est pas une nouveauté pour Red Bull, qui utilise ce type d'aileron depuis le début de la période réglementaire.