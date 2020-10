L'avenir de Russell chez Williams ne dépend "pas de son talent"

Des rumeurs sont apparues la semaine dernière, indiquant que George Russell pourrait être remplacé chez Williams en 2021 par Sergio Pérez, qui essaie de trouver un baquet après avoir perdu le sien chez Racing Point. Russell ne cesse de répéter qu'il n'est pas inquiet quant à son avenir avec Williams, ayant un contrat pour l'an prochain ; il affirme que ces rumeurs sont "probablement engendrées par le camp Pérez" pour aider ce dernier à trouver un volant ailleurs.

Russell fait partie du programme de jeunes pilotes Mercedes depuis 2017, et Toto Wolff a récemment contacté Williams, l'équipe de Grove ayant refusé de confirmer que son duo actuel allait rester l'an prochain. Le Britannique impressionne depuis le début de sa carrière en F1 et a réalisé une nouvelle performance solide au Grand Prix du Portugal, selon lui "probablement la meilleure course que j'aie faite en Formule 1".

S'exprimant au sujet de l'avenir de Russell après la course, Wolff a indiqué que celle-ci prouvait encore une fois que le jeune Anglais méritait sa place sur la grille mais que la décision de Williams ne dépendait pas des performances.

"George a prouvé qu'il méritait d'être en Formule 1", a déclaré l'Autrichien. "Aujourd'hui à nouveau, il évoluait solidement en milieu de peloton. Je ne pense pas que la décision dépende de son talent, c'est probablement davantage une décision politique et commerciale dans l'ensemble. C'est aux propriétaires de Williams de décider comment ils veulent aider l'écurie. Nous devons respecter l'indépendance de Williams et leur processus de prise de décision. Je pense qu'il est dans une bonne position."

Wolff a déjà fait savoir que si Russell perdait son baquet pour 2021, il aurait droit à un "programme d'essais génial" l'an prochain avec Mercedes en tant que pilote de réserve, mais le directeur de l'écurie à l'étoile demeure confiant quant à la présence de son protégé sur la grille. L'intéressé, pour sa part, a révélé ne pas avoir encore discuté d'un plan B pour 2021 avec Wolff : "Il m'a dit 'écoute, tu peux compter sur moi', et il m'a dit 'tu seras sur la grille l'an prochain, ne t'inquiète pas'."

