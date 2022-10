Ce camouflet qui a montré à Mercedes l'étendue de ses problèmes

Charger le lecteur audio

En début de saison 2022, Mercedes a particulièrement souffert du marsouinage et des rebonds en général. L'écurie allemande, qui avait remporté les huit derniers titres constructeurs, a mal négocié le changement de réglementation technique mais avait espoir de pouvoir inverser nettement la tendance à partir de Barcelone, avec une série d'améliorations.

Lors du Grand Prix d'Espagne, George Russell et Lewis Hamilton ont respectivement terminé troisième et cinquième, le Britannique réussissant cela après un incident dans le premier tour qui l'a relégué en fond de peloton. Mercedes pensait ainsi avoir résolu le problème, et le rythme de la remontée du septuple Champion du monde avait même offert à l'équipe une lueur d'espoir et la sensation qu'un retour dans la lutte était possible.

Mais rapidement, les épreuves de Monaco et de Bakou ont remué le couteau dans une plaie qui ne s'était pas réellement refermée, en révélant que les problèmes étaient loin d'être maîtrisés. S'exprimant à Suzuka le week-end dernier, le directeur technique de Mercedes, Mike Elliott, a d'ailleurs expliqué que la racine des soucis rencontrés avec la W13 avait véritablement commencé à apparaître quand ils ont continué à se manifester en dépit des évolutions catalanes.

"Les problèmes inhérents à la voiture, nous ne pouvions pas les voir à cause des rebonds", a déclaré Elliott. "Le rebond dominait tout. Et une fois que nous avons surmonté ça à Barcelone, nous avions un package qui faisait une différence substantielle. Nous avons pensé : 'Nous sommes dans le coup, nous allons dans la bonne direction', et puis nous avons reçu un vrai coup dans les dents lors des deux courses suivantes."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

"Vous enlevez la couche suivante de l'oignon, si vous voulez, et vous découvrez un autre problème. C'est celui que nous avions vraiment intégré à la voiture pendant l'hiver [2021-2022]. Depuis, nous avons apporté diverses mesures pour essayer de nous faire avancer dans la bonne direction, mais pour vraiment résoudre cela, il faudra l'hiver [2022-2023]."



Mercedes a repris quelques couleurs en améliorant la W13 au fil de la saison, signant notamment une série de podiums au cœur de l'été ainsi qu'une pole en Hongrie, mais reste encore relativement loin d'un premier succès cette année, dans une campagne où il ne reste déjà plus que quatre Grands Prix.

Le roulage limité en essais ainsi que l'obligation de vite devoir régler les monoplaces pour les qualifications et la course lors des GP ont rendu la correction des problèmes et le travail sur la performance plus compliqués : "Vous avez très peu de temps pour les essais, parce que vous n'avez qu'une heure le vendredi matin, une heure le vendredi après-midi, et ensuite vous devez vraiment travailler pour le week-end de course", a ajouté Elliott.

"Il faut donc un certain temps pour apprendre. En même temps, il faut tenir compte de l'approche de l'usine. Nous avions découvert, probablement après Bakou, qu'il y avait clairement un autre problème. Nous sommes revenus sur les données, sur nos simulations et nous avons trouvé des choses, et à partir de là, le temps est limité. Le problème est d'ordre aérodynamique et il faut du temps pour le résoudre."

Avec Luke Smith et Adam Cooper