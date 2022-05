Wolff renoue avec les espoirs de titre pour Mercedes

Charger le lecteur audio

Après les qualifications du Grand Prix d'Espagne, tout espoir de titre semblait perdu pour Mercedes. Souffrant notamment d'un marsouinage chronique, George Russell et Lewis Hamilton étaient incapables de se battre pour la victoire en course, n'ayant jamais fait mieux que troisième le dimanche. En qualifications, les Flèches d'Argent ont signé leur meilleure performance en Catalogne, où elles étaient dotées d'évolutions notables, mais Russell accusait quand même plus de six dixièmes de déficit sur la pole position.

En revanche, lors de la course de Barcelone, la donne a drastiquement changé. Au moment de l'abandon d'un Charles Leclerc dominateur en tête de l'épreuve, Russell est devenu le nouveau leader, même s'il n'a finalement pas pu résister aux Red Bull et s'est classé troisième.

Quant à Hamilton, victime d'un accrochage avec Kevin Magnussen au premier tour, il s'est immédiatement retrouvé à 54 secondes de Leclerc, son déficit atteignant 76 secondes au moment de l'abandon de ce dernier (64 secondes sur son coéquipier, leader du nouveau trio de tête Russell-Verstappen-Pérez). Pourtant, grâce à un excellent rythme, le septuple Champion du monde était à moins de 40 secondes du Néerlandais à cinq tours du but, également revenu à 20 secondes de Pérez et à 14 secondes de Russell, lorsqu'il a dû ralentir en raison d'une fuite d'eau.

Hamilton était clairement le pilote le plus rapide en piste, ses dix meilleurs chronos de la course atteignant une moyenne de 1'25"548 contre 1'25"735 pour Pérez, 1'26"105 pour Verstappen, 1'26"202 à l'actif de Russell et 1'26"238 en ce qui concerne Carlos Sainz. Cette performance donne du baume au cœur à Mercedes, qui se prend à rêver d'un nouveau triomphe au terme de cette campagne 2022.

"La monoplace qu'il pilotait semblait avoir le potentiel de remporter le titre mondial, et ça n'était pas le cas lors des courses précédentes", affirme Toto Wolff, directeur d'équipe. "Cela m'a rappelé l'an dernier et les années précédentes, avec une monoplace qui est vraiment à son meilleur niveau."

Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1

Lorsqu'il lui est demandé si Mercedes pense désormais pouvoir se joindre à la bataille pour le titre aux côtés de Ferrari et Red Bull, Wolff répond : "Aujourd'hui, j'ai vu une monoplace qui m'a rappelé celles des saisons précédentes, où l'on est à plus de 30 secondes du peloton et on remonte jusqu'à frôler le podium. C'est très encourageant et cela montre que nous avons fait un nouveau pas en avant. Pouvons-nous jouer le titre mondial ? Eh bien, nous le parions ! Mais il nous faut juste une voiture capable de faire un doublé. Et nous avons des raisons de croire que c'est possible."

"Nos chances sont faibles, mais le sport auto est difficilement prévisible. On a vu aujourd'hui que Ferrari n'avait pas marqué beaucoup de points, alors qu'ils auraient dû. Nous travaillons absolument d'arrache-pied pour revenir dans la partie."

Il faudrait pour cela combler un débours déjà conséquent, puisque Hamilton n'est que sixième du championnat à 64 points du nouveau leader Verstappen, tandis que Russell est quatrième avec 36 longueurs de retard. Le plafond budgétaire et le handicap aéro, qui restreint le développement, ne vont pas faciliter la tâche à Mercedes non plus.

"Cette réglementation nous a pris au dépourvu d'une certaine manière, et pas à pas nous comprenons ce que nous devons faire afin de retrouver la performance avec la voiture", commente Wolff. "Nous avons vu un nouveau grand pas en avant ce week-end et avons probablement divisé par deux le déficit sur les avant-postes. Mais il reste un long chemin à parcourir afin d'être dans cette bataille à l'avant."

"Cela dit, nous sommes troisième [à Barcelone] avec George et c'est solide. Son pilotage a été incroyable – la défense, le positionnement. Je suis extrêmement fier et content de voir ça : c'est une grande star ou un grand pilote en devenir."

Propos recueillis par Jonathan Noble