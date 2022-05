Les évolutions de Mercedes à Barcelone se révèlent

Charger le lecteur audio

Perçu comme un week-end plus déterminant que jamais pour Mercedes, le Grand Prix d'Espagne va voir l'introduction d'évolutions sur la W13 dans l'espoir de débloquer son potentiel. L'écurie allemande disposant des données des essais hivernaux menés sur la piste de Barcelone, quand elle n'avait pas son concept "zéro ponton", ce sera également l'occasion unique de comprendre s'il faut poursuivre ou non avec cette philosophie.

Après un roulage promotionnel qui a eu lieu mercredi sur le circuit Paul-Ricard, qui a donné un aperçu des changements à venir, l'arrivée de la monoplace de George Russell à Barcelone ce jeudi a permis d'en découvrir davantage. Lorsque Mercedes a déchargé la W13 du camion l'amenant au circuit, l'apparition de nouveaux éléments a sauté aux yeux les plus experts.

Mercedes a suivi l'approche d'Aston Martin, que Ferrari et Red Bull ont déjà imitée auparavant, en incorporant son propre modèle d'ailette au niveau de la quille (flèche rouge ci-dessus). Cette ailette semble d'ailleurs se prolonger davantage.

Les aérodynamiciens y ont recours afin de mieux gérer le flux d'air dans cette zone. Les vortex générés sont utilisés pour manipuler les caractéristiques des autres vortex induits par la quille en dessous, qui est plus étroite cette année conformément au règlement.

Le problème majeur de la W13 jusqu'à présent demeure le marsouinage et le rôle joué par la conception du plancher dans les effets néfastes qui en découlent. Pour le Grand Prix d'Espagne, l'écurie a modifié le bord du fond plat, ajoutant une ailette en forme de faux (ci-dessus), fixée par des supports métalliques en trois points sur toute la longueur.

La forme du plancher a également été modifiée afin d'incorporer cette nouveauté, avec une section surélevée plus prononcée avant de se fondre dans la zone située devant le pneu arrière. Cet endroit a également évolué et ne paraît plus aussi relevé qu'auparavant.

Mercedes cherche également à réduire le poids de sa monoplace par tous les moyens. En effet, les décorations spéciales pour le Grand Prix de Miami au niveau des déflecteurs de roues avant et de l'aileron arrière ont disparu mais elles n'ont pas été remplacées par les couleurs utilisées en début de saison.

Cela n'entraîne pas un gain de poids énorme mais il s'agit tout de même d'un procédé permettant de se rapprocher peu à peu du poids minimum réglementaire, et déjà employé par d'autres écuries depuis le début du championnat.