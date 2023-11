Mercedes a commis une erreur en Q3 : "On est sortis trop tôt"

Au Grand Prix de São Paulo, pour la deuxième fois d'affilée après Mexico, il n'y aura pas de Mercedes sur les deux premières lignes de la grille de départ. Lors de qualifications extrêmement serrées, alors que les nuages étaient plus menaçants que jamais pour la Q3, il ne fallait commettre aucun impair ; prendre la piste avant la concurrence était crucial, et les Flèches d'Argent étaient troisième et quatrième à la sortie des stands, derrière les Aston Martin.

Les pilotes Mercedes ont toutefois moins attaqué que d'autres dans leur tour de mise en température et ont manqué d'adhérence en conséquence : Lewis Hamilton et George Russell se sont classés cinquième et sixième à 0"742 et 0"863 de la pole position de Max Verstappen, avant que la pluie ne vienne interrompre les festivités. La marque à l'étoile assume la responsabilité de cet échec.

"Pour ce qui s'est avéré être notre dernier run, nous sommes sortis du garage tôt et avons fait la queue au bout de la voie des stands", relate Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste. "Être à l'avant du peloton était clairement la bonne décision, mais nos pneus ont perdu trop de température en attendant le feu vert. Par conséquent, nous n'avions pas une bonne adhérence pour ouvrir le tour ; c'était particulièrement coûteux étant donné que le circuit avait commencé à être humidifié par la pluie."

"On voit à quel point les différences sont marginales en matière de tour de sortie des stands et de températures, et je pense que nous avons manqué d'adaptabilité", ajoute Toto Wolff, directeur d'équipe, à Sky Sports F1. "Les Aston Martin ont pris la poudre d'escampette. Max aussi, lui qui est sorti directement du garage avec des pneus chauds. Ils étaient les voitures les plus rapides. Nous étions à une seconde du chrono précédent, ou à huit dixièmes du meilleur temps, et cela montre ce que nous aurions dû faire."

Quant à Lewis Hamilton, qui s'est qualifié sur les deux premières lignes à dix reprises lors de ses treize participations à Interlagos, avec trois pole positions à la clé, il n'est évidemment pas enthousiasmé par son résultat.

"Cinquième, ce n'est jamais vraiment génial. Mais j'ai fait de mon mieux. Espérons faire une meilleure course. La voiture montrait des signes de bonne performance, mais nous sommes globalement à deux dixièmes des meilleurs. Les circonstances à la fin, les conditions, nous ont probablement fait reculer un petit peu. C'est difficile à dire", conclut le septuple Champion du monde.

À noter que George Russell s'élancera finalement du huitième emplacement de la grille de départ, ayant été pénalisé pour avoir gêné d'autres voitures à la sortie des stands.