Mercedes doit comprendre la W13 avant de travailler sur 2023

Il est déjà clair que les chances de Mercedes de jouer le titre mondial en 2022 sont extrêmement réduites, avec une W13 qui manque de performance pure et souffre notamment d'un marsouinage chronique. Malgré sa constance extrême, avec huit arrivées dans le top 5 en autant de Grands Prix, George Russell est déjà à 51 longueurs du leader Max Verstappen au classement général ; chez les constructeurs, Mercedes accuse 118 points de déficit sur Red Bull Racing.

Ce vendredi, à l'issue d'une journée difficile en essais libres au Grand Prix du Canada, Lewis Hamilton était manifestement désabusé. "C'est comme si la voiture empirait, comme si elle devenait de plus en plus mauvaise", a-t-il déclaré. "Nous allons continuer à travailler là-dessus, c'est comme ça, je pense que c'est la voiture pour l'année. On doit juste tenir le coup et travailler dur pour concevoir une meilleure voiture l'année prochaine."

Faut-il donc d'ores et déjà sacrifier la saison 2022 afin de se concentrer sur la prochaine monoplace ? Compte tenu de la mauvaise compréhension qu'a Mercedes de sa Flèche d'Argent actuelle, ce ne serait pas judicieux, estime Toto Wolff.

"Je pense que l'on ne pourra commencer à s'intéresser à la W14 que quand on aura réellement compris ce qu'il faut changer sur la W13", indique le directeur de Mercedes AMG F1. "La voiture n'est pas dans une bonne situation, c'est le moins que l'on puisse dire. Je pense qu'il va juste falloir voir les courses restantes, séance par séance et test par test. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de journées [d'essais] pour résoudre ça."

Toto Wolff, directeur de Mercedes.

"Nous manquons de rythme, indépendamment des rebonds. Et en étant réaliste, nous n'allons pas remporter le championnat avec une large avance. Peut-être que consolider la troisième place est ce que nous devons faire à ce stade, en voyant ce que nous apprenons."

Compte tenu de la position d'outsider de Mercedes, Wolff approuve en tout cas le pari tenté par George Russell en Q3 à Montréal, le jeune Anglais ayant été le seul à chausser les pneus slicks sur une piste presque sèche… avant de s'échouer contre le mur dans la portion la plus humide du circuit.

"Nous ne sommes pas dans la course au titre, et je pense que si nous avions donné à Lewis une meilleure stratégie avec un tour de refroidissement, nous aurions été plus loin devant. George aurait probablement été dans la même position [que lui]. Mais c'est maintenant qu'on peut prendre des risques, et je suis partant pour les risques et les paris osés. C'est ce qu'il a fait, et il aurait pu être un héros. Ça n'a pas été le cas, mais je pense qu'il faut tenter sa chance quand on est là où nous sommes", conclut l'Autrichien.

