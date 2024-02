Faire revenir Rosberg ou Vettel n'est pas une option pour Mercedes

Quand le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a évoqué la possibilité de tenter "quelque chose d'audacieux" pour succéder à Lewis Hamilton l'an prochain, beaucoup ont pensé qu'il parlait du jeune Andrea Kimi Antonelli. Le pilote junior de la firme à l'étoile s'est distingué dans toutes les catégories où il a couru jusqu'à présent et une excellente saison de rookie en F2 cette année pourrait prouver à Wolff qu'il est prêt à faire le grand saut pour piloter en F1 dès 2025.

Il pourrait néanmoins y avoir un autre scénario "audacieux", qui apporterait une solution à court terme en attendant qu'Antonelli soit réellement prêt. Elle tiendrait en un profil d'expérience au palmarès éprouvé pour être complémentaire avec George Russell. Les Champions du monde que sont Nico Rosberg et Sebastian Vettel seraient des candidats naturels en raison de leur CV et du fait qu'ils ne sont engagés nulle part pour l'année prochaine.

Cependant, alors que le téléphone de Wolff doit sonner régulièrement pour lui proposer des candidatures, les deux pilotes allemands semblent d'ores et déjà exclus de l'équation.

Rosberg, qui a quitté la F1 quelques jours seulement après avoir remporté le titre mondial en 2016, a clairement fait savoir qu'il n'était pas intéressé par un éventuel retour. Interrogé par le journal allemand Süddeutsche Zeitung, il s'en est expliqué.

"C'est terminé, je ne prévoies pas de revenir", a-t-il déclaré, donnant la priorité à sa vie de famille et d'investisseur. "J'ai un immense respect pour le danger."

"Je ne pourrais plus le faire", a-t-il ajouté. "Il faudrait que je me prépare intensivement pendant toute une année, ne serait-ce que pour entraîner les synapses de mon cerveau. Un pilote doit réagir très vite et être précis. J'ai perdu ça après cette longue pause. Les muscles sont également mis à rude épreuve, ne serait-ce que pour tenir le volant avec toutes les forces centrifuges."

Lewis Hamilton et Nico Rosberg lorsqu'ils faisaient équipe chez Mercedes.

Vettel ne s'est quant à lui pas exprimé publiquement sur une envie de revenir en F1, mais Wolff lui-même a récemment semblé exclure cette piste. Il était question que le quadruple Champion du monde s'engage en WEC ette année mais ce projet est tombé à l'eau. Si un retour à la compétition est certainement à l'ordre du jour, il est peu probable que ce soit en F1.

Récemment interviewé par Auto Motor Und Sport, Wolff indiquait au sujet de Vettel : "Je crois qu'il a pris la décision de ne plus courir. On discute régulièrement. On a aussi discuté hier, mais ce n'était pas pour parler du fait qu'il pilote chez nous à l'avenir".

Rosberg et Vettel mis de côté, il reste un Champion du monde qui pourrait être disponible en la personne de Fernando Alonso. L'Espagnol a clairement souligné en début de semaine qu'il avait conscience d'être bien placé sur le marché des pilotes. Bien qu'il assure que sa priorité est de discuter avec Aston Martin, il a laissé entendre que l'intérêt d'autres écuries serait alimenté parallèlement, notamment par son manager Flavio Briatore.

Questionné sur d'éventuels contacts avec d'autres équipes, Alonso a répondu : "Pas directement avec moi, mais je suis sûr qu'il y a un intérêt général pour savoir où j'en suis concernant l'avenir. L'équipe qui a manifesté le plus d'intérêt, et qui m'interroge toutes les semaines, c'est Aston Martin, donc on verra bien."

Les échanges menés par Briatore ont pris une tournure intéressante la semaine dernière lorsqu'il a posté sur Instagram une photo de Wolff et lui autour d'un café. C'était lundi au Cova, un café de Monaco qui lui appartient et où les deux hommes se rencontrent régulièrement. Ce post Instagram a certainement alimenté l'imagination des gens pour une éventuelle arrivée d'Alonso chez Mercedes. C'était d'ailleurs peut-être l'intention de Briatore, et on nous laisse entendre que Wolff n'avait pas conscience que ce cliché innocent serait rendu public.

Pour l'instant, Mercedes ne veut pas se précipiter pour choisir le futur coéquipier de Russell. Il reste du temps pour voir comment Antonelli progresse et comment se dessineront la hiérarchie et le marché des pilotes en F1 cette saison. L'envie de Wolff pour "quelque chose d'audacieux" a encore tout loisir de se concrétiser.