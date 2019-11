Mercedes plus loin du rythme que prévu à Mexico

Sebastian Vettel a signé le meilleur temps des Essais Libres 2, un peu plus d'un dixième devant Max Verstappen. Mercedes accusait un retard important, avec Valtteri Bottas à six dixièmes et Lewis Hamilton à neuf. Une situation qui n'est pas vraiment pour rassurer l'écurie allemande, qui sort de deux Grands Prix compliqués à Mexico et s'attend à vivre son épreuve "la plus difficile" de la fin de saison.

Quand il lui a été demandé si l'écart avec les rivaux était au niveau attendu, Bottas a déclaré : "Il est plus important que ce que nous espérions à ce stade du week-end. Mais j'espère qu'il ne faudra pas un miracle [pour que nous fassions] des progrès. C'était assez glissant aujourd'hui en piste, surtout lors de la première séance qui était très difficile, avec une voiture plutôt survireuse."

"C'était bien mieux lors des EL2. En fait la sensation n'était pas mauvaise, mais je pense quand même que nous manquions un peu d'adhérence. Ferrari et Red Bull semblent être performants sur cette piste, mais comme toujours, c'est seulement vendredi et il y a habituellement beaucoup de choses que l'on peut faire un petit peu mieux le jour suivant, il faut juste travailler dur."

Quant à Hamilton, il s'est montré plus rapide en EL1 qu'en EL2, en conditions plus fraîches. Le quintuple Champion du monde a déclaré par ailleurs n'avoir pas connu "une super journée", en ajoutant : "C'est comme ça que ça se passe d'habitude ici pour nous de toute façon."

"Nous n'avons pas eu de problème majeur en particulier, il s'agit juste d'essayer de comprendre ces pneus. C'était frais le matin et ensuite un peu plus chaud en EL2, et avec des relais courts ou longs, il est juste difficile de comprendre exactement comment ces pneus fonctionnent. Mais c'est le jeu. Je pense que nous ne sommes pas très loin des Red Bull, mais les Ferrari continuent de monter la puissance de leur moteur dans les lignes droites, la différente entre eux et nous [y] est énorme."