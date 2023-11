Mercedes va modifier "presque toutes les pièces" de sa F1 pour 2024

Après une saison 2022 déjà largement en deçà des attentes, Mercedes a clôturé à Abu Dhabi sa première année sans la moindre victoire depuis 2011. Si l'équipe peut se consoler en ayant validé la seconde place au classement constructeurs face à Ferrari, l'écart avec Red Bull est immense et peu de gens voient cela changer dès 2024.

La marque à l'étoile a débuté 2023 en suivant les traces de la W13 sur le plan technique, avec notamment le concept "zéro ponton". Toutefois, cette plateforme aérodynamique s'est vite avérée problématique et a été définitivement abandonnée durant la saison, avec une première série d'évolutions allant en ce sens au Grand Prix de Monaco. Toutefois, ce changement d'orientation, limité par le plafond budgétaire et s'appuyant sur une base déficiente, n'a pas permis de faire mieux que de lutter pour les accessits.

Depuis, il est clairement apparu dans la communication de Mercedes que l'équipe s'est embarquée pour 2024 dans une refonte complète du design de sa F1. Évoquant le sujet à Abu Dhabi, Toto Wolff est allé encore plus loin pour révéler l'ampleur des changements attendus du côté de Brackley. "Nous changeons le concept", a déclaré le directeur de l'équipe. "Nous nous éloignons complètement de la façon dont nous avons conçu le châssis, la répartition du poids, la circulation de l'air."

"Je veux dire, littéralement, presque toutes les pièces sont modifiées parce que c'est seulement en faisant cela que je pense que nous avons une chance. Nous pourrions aussi nous tromper. Donc, entre ne pas atteindre les résultats escomptés, combler le retard et faire un grand pas en avant pour se battre aux avant-postes, tout est possible."

Lewis Hamilton en lutte avec Sergio Pérez au départ du GP d'Abu Dhabi.

L'optimisme est-il toutefois de rigueur avec ces modifications d'ampleur ? "Jamais de ma vie je ne me suis senti optimiste pour quoi que ce soit", a répondu Wolff. "Cela peut sembler un peu triste, mais cela m'a permis de gérer mes attentes et de me dépasser. Parce que je pense que ce n'est jamais assez bien. C'est pourquoi je suis assis ici avec un sentiment doux-amer. Nous avons obtenu la deuxième place [au championnat constructeurs], mais nous avons manqué la première."

Ainsi, même si la campagne s'est conclue sur une note plutôt positive avec cette seconde place assurée et le podium de George Russell, l'Autrichien ressort donc de la saison avec un sentiment mitigé. Quand Motorsport.com lui demande si ce résultat était à célébrer ou s'il fallait vite passer à autre chose, Wolff de lancer : "Je pense qu'il faut accepter cela avec humilité et considérer que c'est une bonne journée. Néanmoins, il y a un Everest à gravir pour rattraper Red Bull."

"Je ne doute pas que McLaren sera dans le coup l'année prochaine, et peut-être Aston Martin et d'autres encore. Nous ne devons négliger aucune piste, et c'est ce que nous faisons à Brixworth et à Brackley. Et même s'il est difficile de se rappeler qu'il ne s'agit que de la deuxième place, c'est aussi une excellente occasion de revenir et de viser les étoiles."

Avec Jonathan Noble