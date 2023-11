Les notes du Grand Prix d'Abu Dhabi 2023

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 10

Max Verstappen a réalisé un dernier Grand Prix à l'image de sa saison. Celui d'un champion ne voulant rien céder à la concurrence, et animé par une soif de vaincre dès les essais libres et ses dépassements autoritaires (et alors autorisés) dans la voie des stands. Malgré un équilibre qui laissait à désirer sur sa monoplace, il est allé conquérir une pole qui ne semblait pas garantie, puis a résisté aux attaques de Leclerc dans le premier tour pour ensuite dominer la course sans trembler. Au passage, il a franchi la barre des 1000 tours menés en 2023. Qu'ajouter de plus ?

Le bonnet d'âne pour Carlos Sainz

Note : 4

Carlos Sainz a très mal débuté son week-end, avec une violente sortie de piste dès la deuxième séance d'essais libres, provoquée en partie par une bosse. La perte de temps de roulage lui a été préjudiciable puisque le lendemain, il n'est même pas parvenu à s'extraire de la Q1. Condamné à une remontée en course, il s'est élancé avec les pneus durs mais n'a pas particulièrement brillé. Puis Ferrari a fait le pari d'attendre jusqu'au bout une hypothétique intervention de la voiture de sécurité, qui n'est jamais arrivée. Il a donc jeté l'éponge à un tour du but.

Carlos Sainz a débuté son week-end par un crash.

Charles Leclerc

Note : 9

Auteur d'une fin de saison en trombe, Charles Leclerc aura conservé cette dynamique jusqu'au bout. Malgré des essais difficiles, il s'est invité en première ligne. Puis il a tout tenté en début de course mais ne pouvait rien faire face à la domination de Verstappen. D'une incroyable lucidité, il a tout tenté en jouant avec Sergio Pérez et sa pénalité dans les derniers tours pour espérer ramener la deuxième place du championnat à Ferrari. En vain.

George Russell

Note : 9

George Russell a passé le week-end aux avant-postes. Véloce dès les essais libres, il a vu les McLaren prendre le dessus en qualifications et en début de course, mais il n'a pas tremblé. Solide, il est allé chercher un podium ne souffrant d'aucune contestation pendant que son coéquipier se débattait dans le peloton.

George Russell a renoué avec le podium.

Sergio Pérez

Note : 7

Qu'il est difficile de jauger les prestations de Sergio Pérez en 2023 ! Le Mexicain semblait aller mieux, mais un passage hors des limites de la piste lui a coûté cher en Q3. Auteur d'une très belle remontée en course, il est allé au contact avec Lando Norris et a été sanctionné par les commissaires, avant d'être averti pour avoir manifesté sa colère contre eux à la radio... Deuxième sous le drapeau à damier après le stratagème mis en place par Leclerc, le vice-champion termine finalement au pied du podium.

Lando Norris

Note : 7

Sa place sur la grille de départ l'attendait en première ligne, mais Lando Norris a commis un impair dans son run décisif de Q3. Une erreur qu'il déplore et qui pointe des progrès à faire dans cet exercice l'an prochain. En course, il s'est montré offensif, a pris le dessus sur Oscar Piastri rapidement, mais un arrêt au stand manqué et un léger déficit de rythme lui ont coûté le podium.

Une erreur en qualifications pour Norris, un début de course difficile pour Piastri.

Oscar Piastri

Note : 7

Auteur d'une très belle séance de qualifications, Oscar Piastri s'est brillamment invité dans le top 3 samedi. En revanche, son début de course a été compliqué et il n'a pas pu soutenir la comparaison avec Lando Norris et George Russell. Plus à l'aide une fois le pneus durs chaussés, il termine toutefois juste derrière son coéquipier pour conclure une première saison en F1 convaincante.

Fernando Alonso

Note : 8

Malgré une monoplace en perte de vitesse pour la dernière partie de saison, Fernando Alonso s'est accroché jusqu'au bout. Efficace en qualifications, il l'a aussi été en course malgré un déficit de vitesse de pointe préjudiciable et a pu assurer sa quatrième place au championnat. Il a également su jouer de sa roublardise face à Lewis Hamilton, qui l'a certes accusé de "brake test", mais on se rangera à l'avis des commissaires, qui n'ont pas jugé utile d'ouvrir une enquête.

Yuki Tsunoda

Note : 9

Yuki Tsunoda avait à cœur de saluer comme il se doit le départ de son patron emblématique, Franz Tost. Au volant d'une AT04 en constante progression et bénéficiant d'un nouveau plancher, il s'est invité en Q3 puis a longtemps évolué au sixième rang en course. Avec le décalage des stratégies, il a même mené un Grand Prix pour la première fois de sa carrière, pendant 5 tours ! Huitième à l'arrivée, il a aussi dominé tout le week-end son coéquipier.

Yuki Tsunoda a signé sa plus belle course de la saison.

Lewis Hamilton

Note : 5

Dernier week-end très compliqué pour Lewis Hamilton, qui n'a même pas franchi l'écueil de la Q2, pour la deuxième fois consécutive. Il avait hâte de se débarrasser de la W14 et n'a pas fait la course de sa vie, passée dans le peloton. Son contact avec Pierre Gasly n'a pas été sanctionné par les commissaires, mais il a raté son ultime tentative de dépassement sur Yuki Tsunoda. Une bien terne neuvième place.

Lance Stroll

Note : 7

Lance Stroll a bouclé sa saison dans les points, après avoir repris du poil de la bête sur les derniers Grands Prix de l'année. Qualifié seulement 13e, il a mené une course solide qui lui a permis d'accrocher la dixième place. Il aura ainsi scoré à quatre reprises lors des cinq dernières épreuves de 2023.

Daniel Ricciardo

Note : 5

Daniel Ricciardo n'a pas trouvé la clé avec l'AlphaTauri évoluée ce week-end. Dominé de bout en bout par Yuki Tsunoda, il a terminé dernier de la Q2 puis a échoué à la porte des points en course.

Esteban Ocon

Note : 6

Dernier épisode moyen pour Esteban Ocon, avec comme circonstance atténuante le fait d'avoir été bien malade pendant la majeure partie de la semaine. Sorti en Q2, il a un temps réussi à pointer son nez dans le top 10, mais c'était trop demandé pour une Alpine loin de briller sur un tel tracé.

Un week-end difficile pour Alpine à Abu Dhabi.

Pierre Gasly

Note : 7

Pierre Gasly a signé une grosse performance au volant de l'Alpine en qualifications, alors que la Q3 paraissait compromise sur le papier. En course, il a tenu tant que possible, puis a tout perdu quand Lewis Hamilton a endommagé son diffuseur dans un contact classé comme incident de course par les commissaires.

Alexander Albon

Note : 7

La Williams n'était pas à la fête sur le tracé de Yas Marina. Aussi Alexander Albon a fait ce qu'il a pu, sans se faire d'illusions. Il a tout de même pris soin de battre une dernière fois Logan Sargeant en qualifications, affichant un bilan dévastateur de 28-0 dans l'exercice du tour rapide cette année.

Nico Hülkenberg

Note : 6

Nico Hülkenberg a mal commencé son week-end, avec une sortie de piste lors de la deuxième séance d'essais libres. Il a ensuite redressé la barre mais a surtout déploré le manque d'évolution de sa monoplace, qui n'avait clairement pas le potentiel de se battre pour les points.

Logan Sargeant

Note : 5

Logan Sargeant a vécu un week-end compliqué en raison du manque de performance de la Williams à Abu Dhabi, mais a une fois encore subi la loi de son coéquipier. Point positif, il a bouclé sa course devant les Alfa Romeo et la Haas de Kevin Magnussen. Seul pilote dont la place n'est pas assurée sur la grille en 2023, il espère avoir convaincu mais le scepticisme demeure à ce stade...

Logan Sargeant a-t-il sauvé sa place pour 2024 ?

Zhou Guanyu

Note : 5

On a très peu vu les Alfa Romeo tout au long du week-end, et les performances de Zhou Guanyu n'y font pas exception. Le Chinois a été battu par son coéquipier en qualifications, mais l'a devancé en course, seul véritable élément de mesure dans ce contexte.

Valtteri Bottas

Note : 5

Un week-end à l'image de celui de son coéquipier, passé dans l'anonymat du fond de grille. Sorti en Q3, où il a devancé Zhou Guanyu, Valtteri Bottas n'a rien pu faire en course, achevée au 19e rang.

Kevin Magnussen

Note : 4

La fin de saison de Kevin Magnussen est pour le moins difficile. Le Danois ne semble plus dans le coup et a été moins performant que son coéquipier. Sans doute a-t-il hâte de tourner la page d'une saison globalement ratée.