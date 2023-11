Alonso admet avoir fait un "brake test" à Hamilton

Accusé à la radio par Lewis Hamilton de lui avoir fait un "brake test" alors qu'ils luttaient en course au Grand Prix d'Abu Dhabi, Fernando Alonso a reconnu avoir agi volontairement. Le double Champion du monde justifie toutefois cette manœuvre, qui a été notée par la direction de course pour "conduite erratique" mais n'a pas fait l'objet d'une enquête, par sa volonté de conserver le DRS dans la plus grande ligne droite.

Fernando Alonso venait de quitter les stands après son deuxième arrêt quand il s'est retrouvé à devoir défendre devant Lewis Hamilton, qui arrivait derrière lui avec des pneus déjà en température. À l'approche de l'épingle du virage 5, le pilote espagnol s'est décalé sur la droite et a semblé ralentir bien avant le point de freinage habituel. Après avoir failli se faire surprendre, le Britannique a pris la radio pour signaler qu'il avait subi un "brake test".

Profitant du DRS, Lewis Hamilton a dépassé Fernando Alonso dans la ligne droite suivante, mais l'Aston Martin a ensuite récupéré sa position. Ce qui lui a finalement permis de terminer septième à l'arrivée, deux positions devant la Mercedes.

"Lewis est évidemment très intelligent et comprend très bien le sport, il a beaucoup d'expérience, mais j'en ai davantage", s'est amusé Fernando Alonso en répondant à l'agacement de son adversaire. "On avait fait pareil au Canada en 2012, donc 11 ans après cet épisode, on a essayé de donner le DRS à l'autre pilote en freinant avant le virage 5. Dans les deux cas j'ai gagné, donc ça va."

En terminant septième de ce dernier Grand Prix, Fernando Alonso a réussi à accrocher la quatrième place du championnat, à égalité de points avec Charles Leclerc mais avec plus de troisièmes places à son actif.

"À partir du 16e tour environ, on a fait notre premier arrêt au stand et on savait que la course serait longue à partir de là", précise-t-il. "Mais au bout du compte, le rythme ne permettait que de finir septième ou huitième. Comme je l'ai dit la veille, le tour qualif était très bon pour la position, mais le rythme était préoccupant. C'est ce que l'on a vu. On avait juste ce qu'il fallait pour battre AlphaTauri, mais ce n'est pas suffisant."