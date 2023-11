Norris accroché par Pérez alors qu'il a "essayé de le laisser passer"

Lando Norris avoue ne pas comprendre. Pris dans un accrochage avec Sergio Pérez lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, le pilote McLaren a finalement terminé cinquième après cet incident survenu au 47e des 58 tours. Un contact qui n'a pas changé grand-chose à sa propre course, mais qui a eu de lourdes répercussions pour le Mexicain, sanctionné d'une pénalité de 5 secondes par les commissaires et ainsi privé du podium.

À la chicane des virages 6 et 7, Sergio Pérez a plongé à l'intérieur de la McLaren mais a ensuite trop écarté sa trajectoire, ce qui a d'ailleurs obligé Lando Norris à couper avant de reprendre la piste. Une passe d'armes qui n'a pas été du goût du Britannique, celui-ci assurant qu'il n'avait d'ailleurs pas cherché à résister.

"Il était devant [à la corde]", explique Lando Norris. "J'ai essayé de le laisser passer ! J'étais à quatre longueurs de voiture de la corde. Je ne sais pas comment, mais il m'a quand même percuté... impressionnant. J'ai littéralement essayé de le laisser passer, et curieusement il m'a percuté."

À l'arrivée, Sergio Pérez ne partageait toutefois pas du tout le point de vue de son adversaire, et a même exprimé son profond désaccord avec la décision des commissaires. Ses commentaires à leur endroit par radio ont d'ailleurs déclenché une convocation du pilote Red Bull, à l'issue de laquelle il a présenté des excuses et reçu un avertissement formel de la FIA pour avoir enfreint le Code Sportif International.

Les virages lents toujours problématiques

Lando Norris termine finalement 6e du championnat.

Cinquième à l'arrivée du Grand Prix, Lando Norris a quant à lui manqué pour un petit point l'opportunité de ravir la quatrième place du championnat pilotes, finalement empochée par Fernando Alonso devant Charles Leclerc.

"Est-ce que j'avais ça dans un coin de ma tête ? Oui", admet-il. "Aurais-je aimé terminer quatrième [du championnat] ? Oui. Mais Charles m'a eu, je ne pouvais rien y faire. Il a fait un très bon week-end. Si tu n'es pas premier, tu es dernier, donc ça ne me dérange pas trop... ça ne change rien, ça ne modifie pas mon état d'esprit."

Affichant un rythme prometteur en qualifications, qui l'aurait sans doute hissé en première ligne s'il n'avait pas commis une erreur en Q3, Lando Norris a davantage souffert en course en raison des difficultés récurrentes de la MCL60 dans les virages lents.

"Les endroits où l'on avait le plus de mal étaient évidents", note-t-il. "C'étaient tout simplement les virages très lents : les virages 5, 6, 7 et puis 12, 13, 14. Je dirais presque chaque virage. Franchement, on attendait un peu plus [de performance] avec les températures plus fraîches... Donc il nous a clairement manqué quelque chose. En raison du manque de rythme, j'ai dû attaquer fort pour rester avec la Mercedes et le Ferrari. En faisant ça, j'ai très vite détruit les pneus."