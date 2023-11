"Les commissaires sont une blague" : Pérez averti par la FIA

"Les commissaires sont une blague. Je n'arrive pas à y croire. Ils ont été très mauvais cette année, mais ça, c'est une blague. C'était vraiment une blague." Sergio Pérez ne décolérait pas à la radio, après qu'une pénalité de cinq secondes lui a coûté le podium au Grand Prix d'Abu Dhabi. Le Mexicain s'est en effet accroché avec Lando Norris en tentant de dépasser l'Anglais au 47e tour ; il s'est positionné à l'intérieur du virage 6, mais sa trajectoire a dévié vers l'extérieur tandis que la McLaren commençait tourner, causant un choc.

Norris a coupé le virage, mais Pérez allait de toute façon trouver l'ouverture dans la boucle suivante. Le pilote Red Bull a ensuite doublé George Russell avant que Charles Leclerc s'efface devant lui : la bataille du championnat des constructeurs battait son plein entre Mercedes et Ferrari.

"Pour être tout à fait honnête, c'était malheureux qu'on finisse par s'accrocher, mais pour s'accrocher, il faut être deux", a déclaré Pérez à l'issue de la course. "Je pense que Lando avait aussi une part de responsabilité, car il a tourné dans ma direction comme s'il n'y avait personne. On a fini par se toucher pneu contre pneu, j'étais complètement à côté de lui. Il a coupé le virage, il a gagné du temps et j'ai quand même eu la pénalité. Franchement, je ne suis pas d'accord avec la décision, mais en tant que pilote, il n'y a rien que l'on puisse faire. Je suis juste content de la performance que l'on a réalisée aujourd'hui."

"À mon avis, c'était 50/50, mais il n'a rien perdu, il y a même plutôt gagné. J'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai eu la pénalité, pour être tout à fait honnête."

Avertissement formel pour Pérez

Sergio Pérez (Red Bull)

Les commentaires de Pérez à la radio n'ont pas manqué d'attirer l'attention des commissaires, qui ont ouvert une enquête. Il s'en tire finalement avec un avertissement formel.

"Les commissaires expliquent au pilote que cela ne leur pose pas de problème que quelqu'un soit en désaccord avec leurs décisions ; cependant, les commentaires équivalant à des insultes personnelles sont en infraction avec le Code sportif international", indique le communiqué de la direction de course.

"Les commissaires notent un évident conflit d'intérêt dans cette affaire puisqu'ils étaient le sujet des déclarations radio. En temps normal, ils en référeraient au panel de commissaires suivant. Cependant, puisqu'il s'agit du dernier Grand Prix de la saison, l'affaire devait être traitée ici."

"Le pilote a présenté des excuses authentiques et sincères à chacun des commissaires et a expliqué avoir fait ces commentaires dans le feu de l'action, sans envisager le fait qu'ils seraient diffusés et l'impact que cela aurait. Il a déclaré regretter que ses commentaires aient offensé quiconque ou fait du mal à la F1 ; il a dit qu'il était important pour lui d'éviter cela. Les commissaires acceptent sa déclaration et acceptent ses excuses."

"Les commissaires notent par ailleurs que le pilote n'a pas la réputation de faire de tels commentaires et a toujours été extrêmement respectueux lors des audiences avec les commissaires. Il lui a par ailleurs été rappelé que les commissaires sont toujours disponibles pour expliquer leurs décisions lorsqu'un pilote ou un représentant d'une équipe le demande."

"Le pilote, le team manager et les commissaires ont eu une discussion constructive sur l'utilisation et la diffusion de messages radio. L'incident en lui-même a par ailleurs été revu en détail avec le pilote, et bien qu'il fût quand même en désaccord avec la décision, il a déclaré pouvoir comprendre le point de vue des commissaires sur cet incident."

Sergio Pérez est le troisième acteur du paddock à recevoir un tel avertissement ce week-end, puisque Frédéric Vasseur et Toto Wolff ont été épinglés par les commissaires jeudi pour des propos tenus en conférence de presse à Las Vegas.