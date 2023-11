Championnat - Mercedes bat Ferrari de justesse

Les trois premières places du classement des pilotes ainsi que le titre constructeurs étaient joués avant ce Grand Prix d'Abu Dhabi, mais cette ultime course de la saison n'était pas sans enjeu pour l'instant. Quatre pilotes se disputaient en effet la quatrième place ; Carlos Sainz l'occupait avant cette épreuve mais a vécu un week-end à oublier et a dégringolé au septième rang. Fernando Alonso, Charles Leclerc et Lando Norris se tiennent en un point ; le pilote Aston Martin l'emporte face à son compère de Ferrari malgré l'égalité. En effet, si tous deux ont fini deuxième trois fois, Alonso compte cinq troisièmes places, Leclerc seulement trois.

Championnat Pilotes

Chez les constructeurs, l'enjeu était la deuxième place du championnat des constructeurs, qu'un accrochage entre Sergio Pérez et Lando Norris a fait basculer. En effet, une pénalité de cinq secondes infligée au Mexicain a permis à George Russell de marquer trois points de plus – soit l'avance de Mercedes sur Ferrari, alors que la Scuderia aurait eu l'avantage en cas d'égalité grâce à la victoire de Carlos Sainz à Singapour. Plus loin, la huitième place de Yuki Tsunoda n'a pas suffi à propulser AlphaTauri devant Williams.

Championnat Constructeurs