Russell : "Leclerc est resté propre, ça mérite le respect"

L'accrochage de Sergio Pérez avec Lando Norris au Grand Prix d'Abu Dhabi a fait des heureux – Mercedes – et d'autres moins – Ferrari. En effet, le pilote Red Bull a écopé d'une pénalité de cinq secondes qui l'a fait chuter au quatrième rang du Grand Prix, permettant à George Russell de récupérer une troisième place lui faisant marquer trois points de plus – précisément l'écart qui sépare la marque à l'étoile du cheval cabré au championnat des constructeurs.

En cas d'égalité, c'est la Scuderia qui aurait eu l'avantage, à la faveur de la victoire de Carlos Sainz à Singapour. Charles Leclerc s'est alors effacé devant Sergio Pérez dans l'espoir qu'il creuse un écart de plus de cinq secondes sur George Russell, que le Mexicain venait de dépasser. Le Monégasque n'a pas poussé cette stratégie jusqu'à bouchonner le pilote Mercedes, et ce dernier lui en est reconnaissant.

"C'était serré avec Checo à la fin ; je croyais que Charles allait me ralentir, mais il est resté propre, ça mérite le respect", affirme Russell. "Maintenant, on peut se détendre !"

"Checo avait une pénalité de cinq secondes. Il fallait trouver un moyen qu'il finisse devant George avec les cinq secondes. J'ai essayé de lui donner le DRS et une aspiration, mais ça n'a malheureusement pas suffi", regrette Leclerc, qui a pris la deuxième place devant l'Anglais.

Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) et George Russell (Mercedes)

"D'un côté, je suis vraiment content car lors d'un week-end comme celui-ci, il n'y a pas une seule chose que l'on aurait pu mieux faire collectivement. Je pense qu'avoir la deuxième voiture la plus rapide ce week-end n'était pas une évidence, mais on a fait un travail incroyable, on a tout fait comme il faut : la stratégie, les qualifications. C'est juste dommage qu'on ait fini troisièmes chez les constructeurs. C'est tout ce qui comptait pour moi en cette fin de saison, et on ne l'a pas accompli."

Quant à Frédéric Vasseur, il n'aurait pas été choqué de voir Leclerc lever le pied davantage pour gêner Russell. "C'était une belle course de la part de Charles, il a fait ce qu'il pouvait", commente le directeur de la Scuderia Ferrari au micro de Canal+. "À la fin, il a même laissé Pérez pour essayer qu'il puisse faire l'écart de cinq secondes sur Russell."

"Pour une fois Mercedes ne se plaindra pas de la décision des commissaires ce week-end. Je ne sais même pas ce qu'il y a eu avec Pérez, je n'ai même pas regardé. Mais bon, il ne faut pas être déçu de notre côté : Charles a fait le travail, il a fait ce qu'il pouvait. C'est une des premières fois avec Vegas que l'on se bat vraiment avec Red Bull en course, et il faut garder ça en mémoire pour l'année prochaine."

"Je ne vais pas tout vous dire, mais je pense qu'il aurait même voulu être un peu plus agressif et ralentir Russell. Mais il fallait viser juste à ce moment-là." Leclerc le confirme auprès de la chaîne française : "Après, j'ai même pensé à essayer de ralentir un peu George dans le secteur 3, mais honnêtement, là, c'était très facile de se gourer et ensuite de finir troisième. Donc je n'avais pas forcément envie de prendre ce risque parce que c'était impossible à exécuter. C'est dommage."