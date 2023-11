Pierre Gasly qualifie sa dernière course de "boucherie"

Les pilotes Alpine visaient les points à Abu Dhabi, mais c'est sur un zéro pointé que l'écurie tricolore conclut sa campagne 2023. Pourtant parti dans le top 10, Pierre Gasly a vite déchanté, victime de deux contacts : l'un dans le premier tour et l'autre un peu plus tard avec Lewis Hamilton. Avec un diffuseur endommagé, le Français ne pouvait plus espérer grand-chose et achève sa première saison avec l'écurie d'Enstone d'une manière bien différente de ce qu'il espérait.

"Ça a été un peu une boucherie, parce qu'au premier tour je me fais taper par Pérez au virage 6", raconte-t-il au micro de Canal+. "Après, sur le premier relais on était pas mal. On était derrière Alonso, devant Hamilton, et j'ai Hamilton qui me rentre dedans et qui m'arrache le diffuseur à l'arrière. Après ça, c'était très, très compliqué de conduire, on perdait entre 4 et 5 dixièmes par tour. C'était assez difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'était pas vraiment notre jour."

"Il y a pas mal de choses que l'on aurait pu faire différemment. Ça fait partie des choses à apprendre pour l'année prochaine. Je pense que dans l'ensemble ça a été une bonne saison, on a bien construit cette première saison. Maintenant il nous faut une voiture plus compétitive et on va se concentrer là-dessus. Mais je suis sûr qu'on a l'équipe pour faire le pas en avant."

Pierre Gasly s'est également agacé à la radio quand Alpine a pris la décision d'appeler Esteban Ocon au stand avant lui. Une décision qui n'a finalement pas eu d'incidence sur le résultat final, mais qui nécessitera selon lui une explication.

"Il faut que l'on discute avec l'équipe", confirme-t-il. "À ce moment là, j'étais devant Lewis et Esteban, et on me fait l'undercut... Ce sont des petites choses dont il va falloir qu'on discute. Bien sûr, à ce moment-là je perds cinq ou six secondes. Ce n'est pas forcément ce dont on avait discuté. Ça n'aurait pas changé la course, les dégâts étaient déjà faits."

Treizième, Pierre Gasly a coupé la ligne d'arrivée derrière son coéquipier Esteban Ocon. Malade une majeure partie de la semaine, ce dernier allait mieux ce dimanche, mais il n'a pas non plus été en mesure de jouer une place dans le top 10.

"Malheureusement, ce Grand Prix est un peu comme la saison", résume Esteban Ocon auprès de Canal+. "On a manqué de performance au global, on n'a pas réussi à marquer des points, avec aucune voiture. On finit 12e et 13e aujourd'hui, c'est clair que ce n'est pas suffisant. Donc c'était compliqué comme course, c'est sûr. C'est dommage que l'on ne puisse pas finir la saison en beauté."