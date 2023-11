Pérez averti : Horner minimise et rappelle le passé de Liuzzi

Sergio Pérez a reçu, après le Grand Prix d'Abu Dhabi, un avertissement formel de la FIA pour s'en être pris aux commissaires sportifs dans sa radio à l'issue de la course. Le Mexicain pestait alors contre la pénalité qu'ils lui avaient infligée après un accrochage avec Lando Norris, le privant ainsi de la troisième place sur le podium au profit de George Russell.

"Les commissaires sont une blague", a-t-il lancé avant de rejoindre le parc fermé. "Je n'arrive pas à y croire. Ils ont été très mauvais cette année, mais ça, c'est une blague. C'était vraiment une blague."

Des propos qui ont provoqué le courroux des commissaires, au point de convoquer le pilote Red Bull. Ayant présenté des excuses et étant décrit comme habituellement très respectueux, Sergio Pérez s'en est donc tiré avec un avertissement. Il s'agit du troisième en la matière donné lors de ce dernier week-end de l'année, puisque les directeurs d'équipe Frédéric Vasseur (Ferrari) et Toto Wolff (Mercedes) ont eux été épinglés pour avoir utilisé "un certain langage" lors d'une conférence de presse à Las Vegas. Autrement dit pour avoir usé de mots grossiers en anglais.

Christian Horner, lui, estime que Sergio Pérez "n'a fait qu'exprimer sa frustration" et que l'épisode ne méritait sans doute pas d'aller plus loin.

"Le problème, c'est que si tu es joueur de foot et que tu pousses un coup de gueule, tu n'as pas de micro sur ton maillot", explique le directeur de Red Bull. "En revanche, on peut comprendre sa frustration d'avoir perdu un podium. Il a fait une grande course, après quoi il a vidé son sac. Malheureusement, cette gueulante a été diffusée."

Vitatonio Liuzzi (à gauche) siège régulièrement parmi les commissaires.

Le Britannique n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler que, parmi les commissaires, un ancien pilote siège chaque week-end et qu'à Abu Dhabi, il s'agissait de Vitantonio Liuzzi. L'Italien a couru trois saisons dans le giron Red Bull, de 2005 à 2007, d'abord dans l'écurie de Milton Keynes puis chez Toro Rosso.

"Je pense qu'il faut prendre en compte le fait que c'est un pilote à qui l'on vient juste de retirer un podium", souligne Christian Horner. "Et je pense qu'il faut prendre en compte le fait que le pilote commissaire qui est là ce week-end est bien connu pour avoir poussé quelques coups de gueule lorsqu'il pilotait pour moi il y a plusieurs années. Ça arrive. Il avait juste de la chance que ça ne soit pas diffusé [à l'époque]."

Interrogé sur la manière dont la FIA gère ces situations dernièrement, le patron de Red Bull est resté évasif, sans doute prudent lui aussi quant aux mots utilisés : "Pour la FIA comme pour toute entreprise ou toute écurie, il y a toujours une marge de progression dans tous les domaines".

Propos recueillis par Jonathan Noble