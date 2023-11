Alpine n'a "finalement pas atteint les objectifs fixés"

Passée de quatrième à sixième force du plateau en un an, l'écurie Alpine a raté sa campagne 2023. Une issue que l'on connaissait depuis plusieurs mois déjà, mais qui est aujourd'hui une réalité à l'heure du bilan, après un dernier Grand Prix achevé par un zéro pointé à Abu Dhabi.

"C’est la conclusion de la saison 2023, une année pendant laquelle nous avons vécu de très bons instants, mais aussi trop de mauvais moments", assume d'emblée Bruno Famin, directeur d'Alpine Motorsports. "Nous n’avons finalement pas atteint les objectifs fixés."

Arrivé à la mi-saison, avant d'être propulsé directeur de l'écurie par intérim en plus de ses responsabilités à la tête de l'intégralité des programmes sportifs d'Alpine, Bruno Famin n'oublie pas pour autant que l'écurie d'Enstone traverse une énième phase de restructuration. À ce titre, il retient des signaux positifs en vue de 2024.

"Je suis satisfait de ce que j’ai vu durant la deuxième partie de saison", souligne-t-il. "Au niveau de l'équipe, nous allons prendre un peu de temps durant l’intersaison pour tout analyser et mettre en œuvre les changements nécessaires en vue de 2024. Je tiens à remercier toute l’écurie et les pilotes pour leur travail acharné, leur dévouement et leur ambition tout au long d’une campagne difficile. Nous reviendrons sans aucun doute en 2024 avec la soif toujours plus grande d’atteindre nos objectifs."

Pierre Gasly reste optimiste pour 2024.

Une note positive qui trouve son écho chez Pierre Gasly, pour qui tout n'a certes pas été parfait, mais dont l'intégration est désormais réussie. Le Français a terminé 11e du championnat mais retient autre chose.

"C'est toujours compliqué d'arriver dans une nouvelle équipe, avec une nouvelle voiture, il faut prendre ses marques", rappelle-t-il au micro de Canal+. "Ça prend toujours un petit peu de temps et le début de la saison a été un petit peu mouvementé. Il y a eu des bonnes courses, d'autres où on a fait des erreurs ; ça a mis un petit peu de temps avant que la mayonnaise prenne. Mais je pense qu'on a vraiment fini la deuxième partie de saison de belle manière, avec une belle mentalité, avec une bonne dynamique dans l'équipe."

"Bien sûr, la voiture n'est pas encore aussi performante qu'on l'aimerait, mais pour la manière dont on travaille, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai vu ces dernières semaines et ces derniers mois. Il faut continuer dans ce sens-là pour revenir l'année prochaine avec une voiture plus performante. Je suis persuadé qu'il y a moyen de faire des belles choses avec cette équipe."

Esteban Ocon, lui, dresse un bilan plus abrupt de la saison, tant son podium à Monaco lui paraît loin à cause d'une fin d'année beaucoup plus difficile et qui lui laisse un goût amer. Au point d'avoir "hâte" de tourner la page.

"Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses bien cette saison, mais il y a eu beaucoup d'occasions gâchées", déplore-t-il auprès de Canal+. "Une occasion comme Singapour, une occasion comme Austin, ça m'empêche de rentrer dans le top 10 du championnat pilotes. Ça nous coûte. C'était une saison avec pas mal de hauts et de bas. Il y a des choses à garder, des choses qu'il faut qu'on améliore. En tout cas, on sait où progresser l'année prochaine."